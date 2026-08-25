Controlado el incendio forestal de Segorbe tras calcinar unas 630 hectáreas

Emergencias da por controlado el incendio forestal declarado el pasado jueves en Segorbe tras quemar unas 630 hectáreas y un perímetro de 18 kilómetros entre esta localidad castellonense y la de Gátova, todas ellas en el Parque Natural de la Sierra Calderona. Así lo ha confirmado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) a última hora de la tarde de este martes.

También ha desescalado la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana y ha pasado a situación 0, según ha detallado el '112 CV' en su perfil de X.

Se mantiene la prohibición de acceder al Parque Natural

Horas antes, el consistorio ha recordado que continúa vigente la prohibición de acceso al Parque Natural de la Serra Calderona, "tanto por pistas forestales como por senderos, ya sea a pie o en cualquier tipo de vehículo", y ha rogado "respetar estrictamente estas restricciones, no acceder a las zonas afectadas y seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales".

La Generalitat levantó el lunes desde las 14.30 horas el confinamiento de los vecinos de Gátova, que permanecían en sus domicilios a causa del incendio --que se dio por estabilizado el domingo-- tras regresar de la evacuación del municipio.

Además, este lunes también se restableció la circulación en la carretera CV-25 entre los municipios de Altura y Olocau, que permanecía cortada para facilitar los trabajos de extinción, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Emergencias e Interior.

Noticias relacionadas

Durante la jornada de este martes, diversos medios terrestres han trabajado en la extinción del incendio. Desde primera hora han estado movilizadas tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos brigadas rurales de actuaciones forestales del Consorcio Provincial de Castellón y una unidad especial de bomberos para incendios y dos brigadas forestales del de Valencia, según ha informado el '112 CV'.