Eclipse
El eclipse se salda con 317 atenciones oftalmológicas en la Comunitat Valenciana
El fenómeno astronómico no ha dejado ninguna hospitalización a pesar de la cantidad de personas que requirieron de una visita médica en los días posteriores
El eclipse de sol total que tuvo lugar el pasado miércoles 12 de agosto finalmente se ha saldado con un total de 317 atenciones oftalmológicas en los centros de salud y urgencias hospitalarias de la Comunitat Valenciana. El total tiene en cuenta el número total de intervenciones que tuvieron lugar entre el 12 de agosto, día del propio fenómeno astronómico, y el lunes 17 del mismo mes, cinco días después de que tuviera lugar el evento.
Las consultas oftalmológicas realizadas en los centros de salud y urgencias hospitalarias de la red pública de la Conselleria de Sanidad se han visto finalmente divididas entre 262 atenciones en hospitales y 55 en los centros de salud, que se repartieron entre consultas de Medicina Familiar (22) y en Atención Continuada (33). Ninguna de las atenciones requirió de ingreso hospitalario ni de permanecer en el hospital en observación a la espera de ver cómo evolucionaba. Según confirmó la Conselleria de Sanidad, 70 de los atendidos fueron durante las primeras horas tras el evento.
El mayor volumen de asistencias se produjo en los días posteriores al fenómeno astronómico, cuando algunos ciudadanos acudieron a los servicios sanitarios al experimentar molestias o alteraciones visuales después de la observación del eclipse, un posible efecto secundario que los expertos afirmaron que podía suceder en aquellas personas que no siguieran las medidas de seguridad. Aunque la mayoría de estos casos no fueron de la gravedad suficiente para necesitar una hospitalización temporal, el episodio volvió a poner de encima de la mesa los riesgos asociados a mirar directamente al astro que ilumina el planeta sin una protección adecuada.
Medidas extraordinarias y consecuencias
A causa de las posibles complicaciones que se podían prever, la Conselleria de Sanidad estableció para el eclipse un dispositivo especial en el que se reforzaron las urgencias extrahospitalarias, hospitalarias y los servicios de oftalmología en los centros de salud. Además, las autoridades insistieron antes y durante el fenómeno en la importancia de utilizar unas gafas de eclipse homologadas y adecuadas para proteger la visión de aquellas personas interesadas en observar el fenómeno.
Según avisaron los expertos, la radiación solar puede provocar lesiones en la retina cuando se observa el Sol directamente, incluso aunque la persona no perciba dolor inmediato. Por ello, las recomendaciones sanitarias desaconsejaron utilizar gafas de sol convencionales, cámaras, prismáticos u otros dispositivos ópticos como método de protección. La ausencia de ingresos hospitalarios entre los 317 casos atendidos es el principal dato positivo del balance sanitario del eclipse en la Comunitat Valenciana.
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