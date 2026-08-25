La Tomatina de Buñol: horario, programación y entradas

Faltan horas para que el tomate vuelva a reinar en Buñol. La localidad valenciana se prepara para volver a celebrar por todo lo alto su Tomatina el próximo miércoles 26 de agosto. En esta edición hay puestas muchas expectativas.

Las cifras de la Tomatina siempre impresionan casi tanto como el aspecto de las calles de Buñol tras la batalla de tomate. La munición de esta particular batalla de tomatazos ya está preparada y en apenas unas horas se convertirá en jugo de tomate que acabará tiñendo de rojo a personas, calles y fachadas.

Una de las tradiciones más esperadas para cerrar el verano, esta 79ª edición reunirá a unas 22.000 personas y, durante la mañana del miércoles 26 de agosto, se lanzarán 150.000 kilos de tomate en solo una hora.

En esta ocasión, la organización espera que la llamada de la fiesta vuelva a atraer a turistas y por ello ha organizado todo un completo programa de actos alrededor de la fiesta. Desde el tradicional "palo jabón" que precede al inicio de la Tomatina hasta varias fiestas y conciertos tanto previos como posteriores. Buñol celebra durante esta semana sus fiestas y la Tomatina es uno de los actos centrales.

Las imágenes más divertidas de la Tomatina / LV

Horario y recorrido

A las 12:00 horas arrancará la 79ª edición de La Tomatina. Durante una hora completa, las calles de Buñol se teñirán de rojo con el lanzamiento de 150.000 kilos de tomates.

El desfile oficial avanzará junto a los grandes camiones por las calles San Luis y Cid, hasta llegar al Puente de la República, donde finalizará sobre las 13:00 horas con la carcasa final.

Aforo y venta de entradas

La organización ha mantenido el mismo aforo que hasta el momento: 22.000 personas. Los últimos años, para garantizar la máxima seguridad, el ayuntamiento de la localidad quiso limitar el acceso, y por eso quien esté interesado en participar en la fiesta deberá adquirir una entrada. Se pueden comprar a través de la página web oficial del evento (www.latomatina.info) por tan solo quince euros.

Charangas y verbenas

Las actividades comenzarán la noche anterior, en la plaza del Pueblo, donde se celebra la fiesta "Back to the future" de Dani-el Raga. Por otra parte, en el polideportivo de la piscina y explanada de los chiringuitos se celebrará la Fiesta de la "Empalmà".

Las imágenes más divertidas de la Tomatina / LV

A continuación puedes consultar la programación del 26 de agosto:

11:00: Cucaña de palo jabón.

12:00: Comienza la Tomatina, que finalizará a las 13:00 horas con la carcasa final

13:00: Limpieza de la plaza del pueblo y calles adyacentes, a la que quedan todos invitados.

13.00: After Party oficial. En el parque El Planell

19:30: Acto de presentación de los niños/as nacidos y bautizados en el último año a la Patrona, Ntra Sra. de los Desamparados.

20:00: Misa solemne en honor de Ntra Sra. de los Desamparados y Castillo de Fuegos Artificiales en la Plaza del Pueblo

23:00: En el Auditorio San Luis. Musical "La Rosa Encantada"