La Tomatina de Buñol: cómo llegar a la fiesta del tomate desde València

Este miércoles 26 de agosto, las calles de Buñol volverán a convertirse en una batalla de tomatazos que teñirá de rojo este municipio valenciano. La 79.ª edición de La Tomatina reunirá a 22.000 personas y, como cada año, se lanzarán más de 150.000 kilos de tomate entre los participantes.

Buñol celebra esta semana sus fiestas y miles de valencianos se desplazan hasta este municipio de la Hoya de Buñol para disfrutar de los desfiles, las charangas y las verbenas. Estas son las principales opciones para llegar desde València hasta Buñol durante la jornada de La Tomatina.

Tren de cercanías RENFE

Una de las rutas más cómodas y utlizadas por los vsitantes es el tren de cercanías desde la Estación del Norte o Sant Isidre. La línea C-3 de Renfe conecta València con Buñol en un trayecto de aproximadamnete una hora.

Con motivo de la La Tomatina, el servicio se ha reforzado, con una frecuencias de unos 30 minutos. Además, desde la Estación de Buñol hasta el centro urbano de Buñol se tarda apenas 10 minutos a pie.

Tomatina de Buñol / Germán Caballero

Bus directo

También existen líneas y servicios especiales de autobús que conectan Valencia con Buñol. La compañía especializada Autobuses de Buñol, gestionada a través de Transvia Go, ofrece una ruta de autobús entre la capital y el pueblo de interior. La duración aproximada del trayecto es aproximadamente una hora y cuarto.

Vehículo propio

Hacer el viaje en coche desde València hasta Buñol tiene una duración de aproximadamente media hora. Se debe seguir la autovía A-3 en dirección a Madrid y desviarse por la salida 322 hacia Buñol.

Aunque esta vía no es la opción más recomendable, ya que los accesos en coche al casco urbano de Buñol se cortan el miércoles a las 7:00 horas de la mañana.

Ante la afluencia de gente, es recomendable revisar los horarios y planificar el viaje con bastante antelación. Las organizaciones recoiendan llegar temprano y vestir ropa cómoda que pueda ensuciarse, porque lo más probable es que se manche con e jugo del tomate.

Imagen de la pasada edición de La Tomatina. / Germán Caballero

Programación del 26 de agosto:

11:00: Cucaña de palo jabón.

12:00: Comienza la Tomatina, que finalizará a las 13:00 horas con la carcasa final

13:00: Limpieza de la plaza del pueblo y calles adyacentes, a la que quedan todos invitados.

13.00: After Party oficial. En el parque El Planell

19:30: Acto de presentación de los niños/as nacidos y bautizados en el último año a la Patrona, Ntra Sra. de los Desamparados.

20:00: Misa solemne en honor de Ntra Sra. de los Desamparados y Castillo de Fuegos Artificiales en la Plaza del Pueblo