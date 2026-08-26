La costa valenciana concentra uno de cada cuatro tornados o trombas registrados en España en los últimos cinco años

Un tornado por sorpresa en el corazón de Europa. Es lo que ocurrió en un municipio francés este lunes. El fenómeno ha dejado 41 heridos, 15 de los cuales han sido hospitalizados, tras arrasar este lunes por la tarde un pueblo del sudeste de Francia, donde 300 viviendas han resultado dañadas por rachas de viento de casi 120 kilómetros por hora. El fenómeno golpeó alrededor de las 17:20 horas del lunes en el municipio de Pomas, que tiene unos 1.000 habitantes. Es uno más en la lista de fenómenos climáticos extremos que azotan Europa estas últimas semanas. Météo-France había activado la alerta naranja por tormentas en varios departamentos del sudeste, entre ellos Aude, ante el riesgo de fenómenos localmente violentos.

Se trata de un fenómeno que no es ajeno a la Comunitat Valenciana, aunque tampoco habitual. Pero el Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (Sinobas) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros históricos de tornados y trombas marinas.

En concreto, el Sinobas de Aemet registra los tornados y las trombas marinas observados en toda la serie histórica. Si se toman como referencia, por ejemplo, los últimos cinco años, desde agosto de 2021, el sistema recoge que han sido 146 en total en toda España. En concreto, 37 de estos registros se dieron en territorio valenciano, casi todos en zonas de costa, y en prácticamente todos los casos se trataba de trombas marinas. Es decir, que uno de cada cuatro casos, un 25% de los que se han avistado en los últimos cinco años, se han dado en la Comunitat Valenciana.

Registros del Sinobas de toda España en los últimos cinco años / Sinobas / Aemet

“Los testigos del evento vieron el embudo de la tromba que se desvaneció nada más tocar tierra, afectando a una zona muy limitada de casas bajas entre las playas de Tavernes de la Valldigna y Xeraco”, dice uno de los registros. “Los testigos aseguran que de repente se ha formado un vendaval en el entorno de Torremendo, pedanía de Orihuela (Alicante), más concretamente en el Barrio del Molino. En cuestión de diez segundos, el viento ha derribado árboles, una torre eléctrica, vallado, farolas, tejas, cornisas y hasta parte de un muro de un almacén agrícola. Se ha avistado perfectamente la nube-embudo”, dice otro.

Tornados y trombas marinas

Pero tornados y trombas marinas no son exactamente lo mismo. Según la Guía Descriptiva de los Fenómenos Meteorológicos Recogidos en el Sinobas, se denomina tornado a una columna de aire que gira violentamente, estando en contacto con el suelo y colgando de una nube. A veces, indica la guía de la Aemet, se ve desde tierra como una nube-embudo. Eso sí, el tornado hace referencia al vórtice de viento, no a la nube de alrededor, y solo se le llama tornado si la rotación alcanza el suelo y tiene efectos violentos. Si no, el vórtice se llama nube de embudo o tuba ("funnel cloud").

Una tromba marina, en cambio, es un tornado sobre el agua. Son vórtices o torbellinos frecuentemente conectados a nubes cumuliformes, y la parte inferior de una tromba puede ser agua pulverizada. La columna se suele hacer cada vez más inclinada con el tiempo debido a la acción del viento en la capa baja por debajo de la tormenta o nube madre. Con cierta frecuencia, también en la Comunitat Valenciana, alcanzan el litoral, y pueden causar destrozos en zonas de playa y puertos. Normalmente se disipan muy pronto tras tocar tierra, aunque algunas pueden llegar a adentrarse algún kilómetro antes de desaparecer.

Un tornado sorprende Pomas, una localidad del sur de Francia / Redacción Levante-EMV

En la costa valenciana, el pico máximo de frecuencia de tornados y trombas marinas, que en el Sinobas aparecen de forma conjunta, se concentra entre finales de verano y otoño, de septiembre a noviembre, coincidiendo con la época de mayor inestabilidad, y también con la incursión de bolsas de aire frío en altura.

De hecho, la dana de 2024 que dejó 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, generó una decena de registros de trombas marinas, que se pueden consultar en el Sinobas. Asimismo, hay un “pico secundario” de frecuencia en primavera.

¿Qué factores lo explican en la Comunitat Valenciana?

La formación de tornados en la Comunitat Valenciana obedece a la combinación de tres factores fundamentales. El primero que debe aparecer es la elevada inestabilidad y humedad, que se da porque el mar Mediterráneo cálido aporta aire muy húmedo e inestable en capas bajas. La segunda es el aire frío en altura. Ocurre cuando la entrada de una dana dispara corrientes ascendentes fuertes.

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El tercero, y diferencial en el caso de los tornados, es lo que se llama el efecto “cizalladura” del viento: cambios significativos en la dirección e intensidad del viento a diferentes alturas (por ejemplo, entrada de levante en superficie y viento del suroeste en niveles medios), lo que induce la rotación de la columna de aire.