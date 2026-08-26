Crear vínculos, ganar bienestar: talleres saludables para más de 13.500 personas mayores en la Comunitat Valenciana

El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes retos sociales de la actualidad. Hoy en día, una persona de 65 años puede esperar vivir 21 años más; de este modo, cultivar un envejecimiento saludable y con sentido se ha convertido en una prioridad. Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa» da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo.

El objetivo de las actividades que impulsa es promover la participación activa de las personas mayores y poner en valor su rol en la sociedad, su compromiso social y participación comunitaria, así como contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito.

Talleres de competencias digitales. / Fundación «la Caixa».

Este curso, en la Comunitat Valenciana, más de 13.500 personas mayores han formado parte de las más de 870 actividades impulsadas en los 35 centros conveniados con las administraciones. Estos talleres se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se pretende abordar de forma holística el mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad, el fomento del desarrollo personal, las competencias digitales, la participación social y comunitaria así como la creatividad y la reflexión.

Enfrentar el aislamiento

Una de las novedades de este curso ha sido el innovador ‘Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo’, que busca dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a estas situaciones y ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario.

El programa da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo. / Fundación «la Caixa».

«En el programa desarrollamos contenidos rigurosos, novedosos y actuales que, además de los beneficios visibles, tienen como objetivo hacer frente al aislamiento. Los centros son espacios relacionales donde generar nuevos vínculos, descubrir habilidades y potenciarlas, intercambiar experiencias, y mejorar los estados físico, emocional y mental. Nuestro objetivo es que las personas mayores sientan que, participando en las actividades, están nutriendo su sentido de vida», destaca David Velasco, director del programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa».