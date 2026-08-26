Declarado un nuevo incendio forestal en Pina de Montalgrao

El fuego vuelve a afectar a la provincia de Castellón. Un nuevo incendio forestal se ha declarado este miércoles 26 de agosto en Pina de Montalgrao, donde el fuego, inicialmente detectado como un incendio de vegetación, ya está afectando la masa forestal. Los servicios de emergencia han ampliado el dispositivo desplegado para tratar de controlar las llamas.

En la zona trabajan una dotación de Bomberos de la Diputación de Castellón, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada, y cuatro medios aéreos, entre los que se encuentran un helicóptero y tres aviones. También participa un coordinador forestal en las labores de extinción.

Castellón sigue recuperandose del incendio de Segorbe que se ha dado por controlado hoy mismo, tras varios días de trabajo de los equipos de emergencia. La provincia de Castellón afronta así un nuevo episodio de riesgo de incendio forestal en este final del mes de agosto.

Noticias relacionadas

Este nuevo fuego se suma además a los grandes incendios registrados durante este verano en la provincia. Entre ellos destaca el incendio de la Vall d'Uixó, declarado el pasado mes de julio, que terminó afectando a más de 9.500 hectáreas de terreno. Por el momento, los efectivos desplazados a Pina de Montalgrao trabajan para contener el avance de las llamas y evitar que el incendio pueda seguir extendiéndose.