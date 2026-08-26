La diminuta criatura descubierta en una sima de la Serra Calderona que sorprende a los científicos

Entre las cuencas de los ríos Palancia y Carraixet, no muy lejos de la ciudad de València, se alza la Serra Calderona, declarada Parque Natural en 2001 y con una extensión de más de 18.000 hectáreas. Sin embargo, la riqueza del enclave va más allá de su superficie, pues alberga una red de cuevas y simas que esconde uno de los patrimonios biológicos menos conocidos del territorio valenciano: un ecosistema subterráneo habitado por una fauna diminuta.

No es de extrañar, por lo tanto, que se haya encontrado aquí una nueva especie de palpígrado: Eukoenenia serrana. Estas criaturas arácnidas extraordinariamente pequeñas, de apenas unos milímetros agrupan ya a más de un centenar de especies. Este nuevo ejemplar, encontrado en las profundidades de la Sima del Plà de les Llomes, en la localidad de Serra, llama la atención por su adaptación a la vida cavernícola a pesar de formar parte de un linaje que rara vez lo muestra: el mirabilis-berlesei.

Fotografías de las patas de Eukoenenia serrana / Subterranean Biology/Pensoft

Además, su rasgo más llamativo es su extravagante flagelo o cola situada al final del cuerpo y recorrida por fuertes sedas sensoriales. Cuando se desplazan, arrastran esta cola final, pero cuando algo les sorprende, la alzan verticalmente. Un equipo de investigadores de la Universidad de Almería y de la Florida International University de Miami ha descrito el descubrimiento en la revista científica Subterranean Biology.

Adaptación en patrón "mosaico"

Entre los rasgos que distinguen a E. serrana de otros palpígrados destacan, además de su hábitat, sus cerca de dos milímetros de envergadura, un tamaño superior al de otras especies. Además, sus patas con tibias y basitarsos son claramente más largas que en las especies no cavernícolas del grupo. Curiosamente, los investigadores comprobaron que esa elongación no afecta a todas las partes del animal por igual. Mientras las patas se estiran de forma notable, el órgano sensorial lateral que presenta la especie mantiene una única lámina, igual al resto del grupo.

El dato sugiere que los apéndices y los órganos sensoriales pueden evolucionar de manera independiente, dando lugar a lo que los autores describen como un patrón "en mosaico" de adaptación al medio subterráneo. Este razonamiento implicaría que cada parte del cuerpo responde a su propio ritmo evolutivo, y no como un bloque uniforme.

La Serra Calderona: hábitat de un sinfín de artrópodos

Los espacios subterráneos de Serra Calderona albergan una interesante fauna con una decena de representantes entre palpígrados, coleópteros, dipluros, isópodos, zigéntomas y pseudoescorpiones, que confieren a la Calderona una rica diversidad cavernícola endémica y única. La Sima del Plà de les Llomes se abre en los relieves carbonatados de este parque natural, en concreto en la localidad de Serra. El lugar donde se descurbió la especie Eukoenenia serrana, da nombre al palpígrado.

En un paisaje de dolomías del Triásico medio, las rocas, karstificables y de tonos terrosos y grisáceos, contrastan con las areniscas rojizas no karstificables del mismo periodo geológico. Las fracturas que atraviesan estas estructuras rocosas han permitido, a través de las aguas de filtración, la formación de numerosas cavidades en la zona. Esto convierte al macizo en un enclave de notable diversidad endémica y motivo añadido para seguir explorando sus profundidades.

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Dolina de entrada en la investigación en la Serra Calderona, en el descubrimiento de Eukoenenia serrana / Policarp Garay Martín / Subterranean Biology/Pensoft

Un solo ejemplar, un hallazgo irrepetible

La descripción de la nueva especie se ha realizado a partir de un único ejemplar macho, un hecho que podría sorprender pero que resulta habitual entre los los palpígrados, que son extremadamente difíciles de localizar debido a su tamaño diminuto y su baja abundancia. Cada avistamiento se convierte así en una oportunidad irrepetible, y el papel de espeleólogos y espeleólogas que exploran con regularidad cuevas y simas resulta clave para ampliar el conocimiento de estos ecosistemas profundos.