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Directo Tomatina de Buñol 2026: Todo listo para la batalla de tomates
Buñol vuelve a teñirse de rojo este miércoles 26 para acoger la 79ª edición en la que es una de las fiestas más internacionales de la Comunitat Valenciana: la Tomatina. La fiesta, declarada de interés turístico internacional en 2002, espera volver a reunir en pleno centro de la localidad a unas 22.000 personas en la famosa batalla del tomate, que apenas durará una hora y en la que se lanzarán cerca de 150.000 kilos de tomate que se repartirán entre siete camiones diferentes.
Será entre las 12.00 y las 13.00 horas el momento en el que la batalla tendrá lugar, justo después de que tenga lugar el tradicional 'palo jabón', una actividad en la que los participantes intentan subir por un poste engrasado para alcanzar un jamón colocado en la parte superior de este. Será justo al mediodía cuando una carcasa al aire dará comienzo al despliegue del tomate, este año procedente de Extremadura, y justo sesenta minutos después otra carcasa pondrá fin a la batalla.
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