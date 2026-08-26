Aemet anuncia la vuelta del poniente y activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Valencia

Valencia afrontará este jueves una nueva jornada marcada por el intenso calor provocado por el viento de poniente. Tras el ligero respiro térmico de las últimas horas, la situación volverá a cambiar y el ascenso de las temperaturas llevará de nuevo los termómetros hasta valores propios de un episodio de calor intenso, especialmente en amplias zonas del litoral y el prelitoral de la provincia.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las máximas podrían alcanzar los 36 grados, un escenario que ha llevado al servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana a activar la alerta amarilla por altas temperaturas.

El aviso afectará al litoral norte y sur de la provincia de Valencia y permanecerá vigente desde las 12.00 hasta las 19.59 horas de este jueves, 27 de agosto, coincidiendo con las horas de mayor insolación y con el momento en el que el poniente dejará sentir con más intensidad sus efectos sobre el litoral valenciano.

Durante ese intervalo, el boletín de Aemet prevé que las temperaturas máximas puedan alcanzar los 36 grados, mientras que las mínimas apenas bajarán de los 22. A ello se sumará una elevada humedad relativa, que podrá situarse en torno al 95%, un factor que incrementará la sensación de bochorno y hará que el calor resulte todavía más sofocante.

A partir del mediodía

La jornada comenzará con cielos prácticamente despejados, una situación que se mantendrá durante buena parte del día. Sin embargo, será a partir del mediodía cuando el viento de poniente favorezca un rápido ascenso de las temperaturas.

Jornada de calor extremo en València este miércoles / Francisco Calabuig

Según ha explicado Aemet, la entrada de las brisas marinas a partir de las 12.00 horas hará que el aire cálido quede retenido en las zonas bajas del prelitoral de Valencia, donde los registros podrán superar puntualmente los 36 grados.

Las horas centrales del día volverán a concentrar el mayor riesgo por calor. En la ciudad de València, la Aemet prevé que la sensación térmica alcance los 35 grados, pese a que el viento soplará flojo y predominante de componente este. Esa combinación de temperaturas elevadas, escasa ventilación y humedad alta contribuirá a mantener un ambiente especialmente caluroso en buena parte del litoral valenciano.

Ante esta previsión, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos y ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral de Valencia. Por ello, recomienda a la población extremar las precauciones durante las horas centrales del día, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

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Previsión para el viernes

Este nuevo episodio de calor tendrá una duración limitada. La previsión de Aemet apunta a un descenso notable de las temperaturas a partir del viernes, cuando la máxima prevista en la ciudad de València rondará los 32 grados.