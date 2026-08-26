Así es la exclusiva urbanización de Cullera donde un matrimonio irlandés fue hallado sin vida

La Guardia Civil investiga el falllecimiento de un matrimonio irlandés cuyos cadáveres fueron hallados este martes por la tarde en el interior de un chalé de la urbanización Cap Blanc, en Cullera, lo que ha puesto el foco sobre el alojamiento en el que se encontraba la familia, una exclusiva promoción de viviendas denominada Colina del Sol, que cuenta con tres villas de lujo.

El matrimonio, de 50 y 45 años, fue encontrado sin vida este martes por la tarde por sus dos hijos, de 14 y 16 años, que avisaron al propietario de la vivienda que la familia tenía alquilada. Los cadáveres fueron localizados en el jacuzzi de la vivienda y desnudos, y ambos presentaban lesiones punzantes. Ante estos indicios, la Guardia Civil dio aviso al Grupo de Homicidios para que asumiera la investigación y realizara la inspección técnico-ocular del escenario.

La vivienda forma parte de Colina del Sol, un complejo privado compuesto por tres alojamientos independientes: Villa Luna, Villa Sol y Ático Horizonte. La promoción se encuentra en la parte alta de Cap Blanc y sus viviendas están concebidas como alojamientos de alta gama, con amplias superficies, terrazas, piscinas y vistas al entorno de Cullera y el Mediterráneo.

Villa Luna, piscina privada y zona de spa

Una de las viviendas es Villa Luna, de unos 250 metros cuadrados, con tres dormitorios y tres baños y capacidad para cinco huéspedes. Se trata de la residencia situada en la última fila del complejo, lo que le proporciona un mayor grado de privacidad.

La vivienda dispone de piscina privada, varias terrazas y garaje, además de una zona de spa situada en la planta inferior. Entre sus instalaciones figura un jacuzzi privado, así como una zona de televisión y descanso.

Estancia de Villa Luna. / Colina del Sol

El dormitorio principal cuenta con cama king-size y baño privado, equipado con dos duchas y una bañera independiente. La vivienda dispone también de cocina equipada, comedor y otros dormitorios.

La promoción describe además tres terrazas de unos 15 metros cuadrados, zona de barbacoa y diferentes espacios exteriores destinados al descanso.

Villa Sol, la de mayor capacidad

La segunda vivienda es Villa Sol, de unos 250 metros cuadrados, cuatro dormitorios y tres baños y medio. Es la residencia con mayor capacidad, preparada para alojar hasta ocho personas.

Su distribución está pensada para grupos y familias. Cuenta con un amplio salón conectado con la cocina y el comedor, mientras que en la planta superior se encuentran los cuatro dormitorios.

Uno de los principales atractivos de Villa Sol se encuentra en la planta inferior, concebida como una zona de ocio. Allí se ubican una piscina privada, una segunda cocina y una sala equipada con una gran mesa, barra, futbolín y zona de televisión y juegos.

Piscina de Villa Sol. / Colina del Sol

En el exterior, la vivienda dispone de espacio de descanso junto a la piscina, tumbonas y una zona de barbacoa.

Ático Horizonte, tres plantas y vistas al Mediterráneo

La tercera residencia de Colina del Sol es diferente a las anteriores. Se trata del Ático Horizonte, una vivienda de unos 180 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños y medio, con capacidad para seis personas.

El alojamiento se distribuye en tres niveles. La cocina se encuentra en la planta superior, mientras que en el nivel intermedio están el salón, el comedor y una terraza desde la que se ofrecen vistas panorámicas hacia el Mediterráneo.

Ático horizonte. / Colina del Sol

Los tres dormitorios están situados en otro nivel. El principal dispone de cama king-size, baño privado y vestidor.

A diferencia de Villa Luna y Villa Sol, el ático no cuenta con piscina privada. Sus huéspedes tienen acceso a una piscina y una zona de barbacoa compartidas, donde también existe un jacuzzi exterior.

No obstante, no ha trascendido cuál de las tres viviendas ocupaba exactamente el matrimonio irlandés. El único dato confirmado sobre el escenario del suceso es que los cuerpos fueron encontrados en el jacuzzi de la vivienda que la familia tenía alquilada en la promoción.