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Llorca niega "persecución" ideológica a los profesores : "Ni mucho menos, eso no es cierto"

La Generalitat asegura que la Inspección educativa velará por la neutralidad y evitará el adoctrinamiento, garantizando que ningún docente será perseguido

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita la zona reformada de Urgencias del Hospital Doctor Peset. En la imagen Pérez Llorca (centro), acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez (dcha), y responsables del hospital. EFE/Manuel Bruque

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita la zona reformada de Urgencias del Hospital Doctor Peset. En la imagen Pérez Llorca (centro), acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez (dcha), y responsables del hospital. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

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Redacción Levante-EMV

València

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha negado que la Administración autonómica pretenda "perseguir a ningún profesor" al haber incluido en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 como novedad que a partir de ahora el cuerpo de la Inspección educativa deberá "velar por la neutralidad ideológica en los centros" y evitar "cualquier tipo de adoctrinamiento". De hecho, ha garantizado que ningún profesor "va a ser perseguido".

"Ni mucho menos, eso no es cierto y no se ajusta a la realidad", ha replicado, en declaraciones a los medios este miércoles tras una visita a la zona reformada de las Urgencias del Hospital Doctor Peset en València, al ser preguntado después de que varios sindicatos educativos y la Confederación Gonzalo Anaya hayan criticado esta modificación, que han calificado de "caza de brujas" contra el profesorado, de "retroceso" y de "falta de respeto" a los docentes.

"No creo que ninguna ley que haya propuesto el gobierno de la Generalitat pretenda perseguir a ningún profesor, ni mucho menos. Eso no es cierto y eso no se ajusta a la realidad", ha expresado el jefe del Consell, que ha asegurado que cree "en una educación donde prime la libertad educativa, donde defendemos que los padres puedan elegir centros y la lengua con la que quieren que aprendan sus hijos".

Todo ello, ha matizado, "respetando también nuestras dos lenguas oficiales, tanto el valenciano como el castellano, y sobre todo, que cada día seamos capaces de mejorar la educación todos juntos, sin utilizar a los alumnos para generar polémicas ni problemas".

A su juicio, también en materia educativa "hay que es coordinarse bien y mejorar problemas que existen en la educación", como en otros campos, y ha garantizado que hay voluntad del Consell que preside para "cada día hacerlo mejor".

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"Lo que puedo garantizar es que ningún profesor va a ser perseguido, lo que sí que vamos a intentar es que haya libertad de pensamiento, que haya libertad educativa, porque era nuestro proyecto estrella cuando nos presentamos a las elecciones y fuimos el partido más votado de la Comunitat Valenciana", ha defendido, entre otras cosas a su juicio "porque creíamos en la libertad educativa y porque la sociedad valenciana cree en la libertad educativa".

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