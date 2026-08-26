Llorca niega "persecución" ideológica a los profesores : "Ni mucho menos, eso no es cierto"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha negado que la Administración autonómica pretenda "perseguir a ningún profesor" al haber incluido en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 como novedad que a partir de ahora el cuerpo de la Inspección educativa deberá "velar por la neutralidad ideológica en los centros" y evitar "cualquier tipo de adoctrinamiento". De hecho, ha garantizado que ningún profesor "va a ser perseguido".

"Ni mucho menos, eso no es cierto y no se ajusta a la realidad", ha replicado, en declaraciones a los medios este miércoles tras una visita a la zona reformada de las Urgencias del Hospital Doctor Peset en València, al ser preguntado después de que varios sindicatos educativos y la Confederación Gonzalo Anaya hayan criticado esta modificación, que han calificado de "caza de brujas" contra el profesorado, de "retroceso" y de "falta de respeto" a los docentes.

"No creo que ninguna ley que haya propuesto el gobierno de la Generalitat pretenda perseguir a ningún profesor, ni mucho menos. Eso no es cierto y eso no se ajusta a la realidad", ha expresado el jefe del Consell, que ha asegurado que cree "en una educación donde prime la libertad educativa, donde defendemos que los padres puedan elegir centros y la lengua con la que quieren que aprendan sus hijos".

Todo ello, ha matizado, "respetando también nuestras dos lenguas oficiales, tanto el valenciano como el castellano, y sobre todo, que cada día seamos capaces de mejorar la educación todos juntos, sin utilizar a los alumnos para generar polémicas ni problemas".

A su juicio, también en materia educativa "hay que es coordinarse bien y mejorar problemas que existen en la educación", como en otros campos, y ha garantizado que hay voluntad del Consell que preside para "cada día hacerlo mejor".

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"Lo que puedo garantizar es que ningún profesor va a ser perseguido, lo que sí que vamos a intentar es que haya libertad de pensamiento, que haya libertad educativa, porque era nuestro proyecto estrella cuando nos presentamos a las elecciones y fuimos el partido más votado de la Comunitat Valenciana", ha defendido, entre otras cosas a su juicio "porque creíamos en la libertad educativa y porque la sociedad valenciana cree en la libertad educativa".