Martínez Mus y Mompó a bordo de uno de los camiones de la Tomatina

La Tomatina de Buñol ha dejado una imagen llamativa en el primero de los siete camiones que formaban el convoy. El Vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha hecho acto de presencia junto al Presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, y la Presidenta de la Federación de Municipios, Paqui Bartual. Las tres personalidades han querido vivir la experiencia completa de estar en la parte alta del camión de la Tomatina y se han atrevido con el lanzamiento de tomate aplastado hacia la muchedumbre.