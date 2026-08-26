Martínez Mus y Mompó a bordo de uno de los camiones de la Tomatina
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La Tomatina de Buñol ha dejado una imagen llamativa en el primero de los siete camiones que formaban el convoy. El Vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha hecho acto de presencia junto al Presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, y la Presidenta de la Federación de Municipios, Paqui Bartual. Las tres personalidades han querido vivir la experiencia completa de estar en la parte alta del camión de la Tomatina y se han atrevido con el lanzamiento de tomate aplastado hacia la muchedumbre.
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