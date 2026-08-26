València rompe el récord histórico y encadena 29 noches tórridas este verano

València sigue rompiendo récords por calor, esta vez en lo referente a las noches tórridas registradas en la ciudad desde que comenzó el verano. Cada vez es más frecuente atravesar unas madrugadas con altas temperaturas, especialmente, durante la temporada estival valenciana, con máximas que apenas bajan de los 25 grados. Tanto de día como de noche, las temperaturas siguen sin dar tregua: el mes de julio fue el más caluroso de la historia de la ciudad y el de agosto no se queda atrás. Entre ambos meses, la suma de noches tórridas ya alcanza la cifra de 29 jornadas nocturnas por encima de los 25 grados de temperatura.

Fue la noche del 23 al 24 de agosto la que igualó el récord que ostentaba 2023 y la noche siguiente, la del 24 al 25, fue la que batió el récord de la ciudad, que cuenta con más del cincuenta por ciento de las jornadas nocturnas con una temperatura poco habitual para lo que debería ser la noche. A diferencia de las noches tropicales -aquellas en las que no se baja de los 20 grados, pero sí de los 25- las noches tórridas no dejan un margen suficiente para que el cuerpo se recupere del calor y la acumulación de este provoca un estrés térmico considerable en el cuerpo de las personas.

El fenómeno del considerable aumento de temperatura tiene explicación. Tal y como explicó el Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y Director del laboratorio de Climatología, Jorge Olcina, para Levante-EMV, el aumento de temperatura generalizado, tanto durante el día como durante la noche, se debe al aumento de temperatura del mar Mediterráneo: "cada año se calienta más, permanece cálido durante más semanas al año y provoca que los termómetros no bajen de los 22 grados", aseguró el catedrático.

Una nueva normalidad climática

El aumento de temperaturas en los últimos años, especialmente desde 2022, es una muestra clara de la nueva realidad climática a la que València y el resto de la Comunitat Valenciana se está enfrentando. Tanto Alicante como Castellón han superado el récord de catorce y doce noches, respectivamente, por encima de los 25 grados. Además, el pasado miércoles 19 también batió el récord de la que fue la noche más calurosa en la historia de Valencia, llegando a alcanzar picos superiores a 39 grados a medianoche.

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"Llevamos desde 2020 en una nueva normalidad climática que se caracteriza por el calor continuado, tanto por la mañana como por la noche", declara Olcina. Se trata de una situación que obliga a adaptarse para el aumento de temperaturas que pueden afectar a la Comunitat en los próximos años y a las consecuencias que estas pueden acarrear, tanto a nivel social como personal. "Con más de 24 o 25 grados el cuerpo no descansa bien sin un dispositivo de enfriamiento", asegura el Director del laboratorio, que añade que la sociedad no se encuentra preparada para la nueva realidad y que va actuando "a golpe de desastre". Una situación que se debe revertir para convertir el territorio y la ciudad en un lugar capaz a de soportar las altas temperaturas sin acarrear consecuencias directas.