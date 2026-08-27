La Comunitat Valenciana, líder en nidos de tortugas marinas

Las hembras de la conocida como tortuga boba (Caretta caretta) tienen tendencia a regresar a las playas donde han nacido para hacer la puesta de huevos, y la Comunitat Valenciana lidera actualmente los registros de nidos de tortugas marinas en España. Y es que de los diez nidos detectados este verano, siete están en las costas valencianas.

Así lo asegura Jesús Tomás, miembro de la Unidad de Zoología Marina del Instituto de Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València, y responsable del registro y cuidado de los nidos que ponen las tortugas marinas en la Comunitat Valenciana. "El año pasado hubo 33 nidos en España y 14 de ellos estuvieron en la Comunitat Valenciana. Aunque se ha reducido el número de nidos, la tendencia continúa. La experiencia y los estudios nos dicen que las tortugas alternan los años para poner los nidos porque la puesta de huevos depende, principalmente, de lo que coman ya que deben acumular reservas. Hemos visto que vienen un año y vuelven a los dos siguientes. Pero no es algo matemático porque, por ejemplo, la tortuga Diana ha venido dos años seguidos", explica el investigador.

El regreso de Diana

Y es que la tortuga Diana ha regresado este año a Dénia, donde se han localizado cinco nidos, cuatro de ellos controlados. Además, hay un nido en El Campello y otro en la Vila Joiosa. "Lamentablemente, se divisó una tortuga en Gandia pero la gente la molestó y regresó al mar. Las tortugas intentan la puesta dos o tres veces, pero si no lo consiguen desovan en el mar y los huevos se pierden", explica Tomás, quien insiste en la "importancia" de avisar al 112 ante la presencia de tortugas, nidos, huevos o crías. "Entre junio y julio es la puesta de huevos y ahora entre septiembre y octubre nacerán las crías", recalca.

Jesús Tomás, investigador de la Universitat de València y experto en tortugas marinas / Levante-EMV

De hecho, buena parte de este éxito de la presencia de las tortugas marinas en la Comunitat Valenciana reside en los procesos de avisos y custodia y en el Protocolo de actuación ante el hallazgo de nidos de tortuga boba en playas de la Comunidad Valenciana. El protocolo de actuación recoge dos fases diferenciadas. La primera consiste en el marcaje de hembras en la playa, que se inicia con el aviso al 112 y a la Red de varamientos de la UV, que son los encargados de avisar a los responsables de nidos y dar las instrucciones pertinentes. Posteriormente, se llevará a cabo la toma de datos y el marcaje de las hembras. En todos estos procesos, Jesús Tomás tiene un papel relevante y por ello recalca la importancia de una actuación ciudadana "responsable" para "avisar y dejar tranquilo al animal".

Cambio climático y buenas prácticas

En 2006 se localizó en la Comunitat Valenciana el primer nido de tortuga boba en Puçol, que fue trasladado a la zona de reserva de La Punta en El Saler para garantizar su eclosión. Desde ese momento, se han encontrado nuevas puestas de la especie en las tres provincias, pero desde 2014 "hay nidos todos los años".

Para el investigador es "innegable" que la presencia de tortugas marinas en las costas valencianas responde al cambio climático. "Hace 20 años, alguna tortuga podía venir de manera esporádica, pero desde los últimos tres o cuatro años la cosa se está disparando y vamos a tener tortugas poniendo huevo ya todos los veranos", explica Tomás, que lleva más de 30 años estudiando a las tortugas marinas por todo el mundo.

Esta especie, además, requiere unas condiciones específicas de temperatura para salir a las playas a depositar sus huevos y para que la incubación sea adecuada.

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¿Nueva población?

Las tortugas que anidan en España pertenecen a una mezcla de poblaciones, por lo que lo denominan «proceso de colonización». «Lo que estamos viendo con los nidos valencianos y españoles en general, es que tenemos nidos de tortugas que vienen de otras partes del mundo. Nidos en los que la hembra, por ejemplo, puede ser mediterránea y el macho atlántico o viceversa. Lo que nos está indicando es que se están mezclando poblaciones y están anidando aquí y, por lo tanto, se está generando una nueva población», refiere el investigador.