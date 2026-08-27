El debate sobre la rebaja del listón electoral en las Corts sigue sin fecha pese a la presión de Ens Uneix
Llorca deja en manos de la Mesa del parlamento, controlada por PP y Vox, la tramitación de la ILP y los populares no concretan cuándo activarán su tramitación
Los de Jorge Rodríguez exigen que se debata antes del fin de la legislatura
El debate sobre la rebaja del listón electoral sigue sin fecha y la Unió Municipalista, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que consiguió las más de 11.000 firmas para llevar ese debate a las Corts, empieza a impacientarse ante la cercanía de los comicios y la falta de concreción sobre las fechas. Así lo recordó Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez impulsor de la plataforma municipalista, este martes, cuando reclamó a la Mesa del parlamento la admisión a trámite de la iniciativa, que plantea disminuir del 5 % autonómico actual al 3 % provincial el porcentaje de votos mínimo para lograr representación en la cámara.
El toque de atención no parece inquietar demasiado al PP de Juanfran Pérez Llorca. El president, preguntado este miércoles al respecto, se puso de perfil y se remitió al poder legislativo, es decir, a las Corts. La Mesa del parlamento es la encargada de ordenar y fijar los debates y está controlada por los populares y Vox. A preguntas de este diario, fuentes del PP aseguraron que "no hay previsión exacta sobre su tramitación" parlamentaria y que se planteará "cuando se abra el periodo de sesiones".
Desde Ens Uneix también apuntan a la Mesa de las Corts, a quien exigen que dé cabida a este debate antes del fin de la legislatura por "normalidad democrática". No reclaman el voto favorable del PP, sino que se debata y poder negociar puntos intermedios. Sería la primera vez que este asunto llega al parlamento autonómico. Cabe recordar que la C. Valenciana es uno de los territorios donde mayor porcentaje se necesita para obtener un escaño.
Los municipalistas rechazan que los plazos sean un impedimento. Entienden que da tiempo a esa tramitación antes de las próximas elecciones, siempre que haya "voluntad política". Y avisan de que si no hay novedades en el corto plazo, "elevarán la presión" al PP y a Pérez Llorca, quien se ha mostrado favorable en el pasado a tramitar la iniciativa de Ens Uneix, partido que gobierna la Diputación de Valencia con los populares.
Pese a esa predisposición, una vez los municipalistas registraron la ILP en las Corts se han encontrado con algún obstáculo por parte de PP y Vox. Los dos grupos parlamentarios pidieron a la Mesa que encargara un informe al Consell Jurídic Consultiu sobre la técnica y la adecuación a la normativa del contenido de la iniciativa popular. El ente avaló la ILP, devolviendo la pelota al tejado de la Mesa de las Corts, un aspecto que recordó la vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, este martes, cuando le reclamó que "ya definitivamente acepte la entrada a trámite" de la iniciativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Universitarios de fuera que estudian en València: 'Los pisos son muy caros, están sin reformar o solo tienen un baño, es muy difícil encontrar uno en buenas condiciones
- Hallan el cuerpo sin vida de un vecino de Gátova en su vivienda en el realojo del municipio tras el incendio
- Última hora del incendio forestal en Segorbe hoy: el fuego en la Calderona arrasa ya 633 hectáreas con el cambio de viento como amenaza
- De las olas de calor y el riesgo de incendios a una posible dana: el cambio del verano al otoño en la C. Valenciana
- Aemet pronostica un domingo de tormentas dispersas y bajada de temperaturas en la Comunitat Valenciana
- El meteotsunami y las ondas gravitacionales: el extraño fenómeno detrás del retroceso del mar y las olas en Xàbia y Cullera
- Nuevo episodio de calor en Valencia: Emergencias establece la alerta amarilla por altas temperaturas
- Riba-roja busca el equilibrio en el río Túria: baño y ocio frente al descanso de los vecinos