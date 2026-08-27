Los desalojados llegan a la Fonteta: "Solo nos ha dado tiempo a coger la medicación de mi nieto, la mía no he podido, y la documentación"

El fuego originado en la Devesa del Saler ha estado obligando en las últimas horas a evacuar el pueblo de El Saler y el cámping, una situación que está obligando a ofrecer una opción de realojamiento a aquellos a los que las llamas amenazan y que está teniendo en la Fonteta su epicentro. Pasadas las 18.15 horas de esta tarde, los primeros afectados han ido llegando al pabellón valenciano, casos como el de Lucía, una mujer italiana que lleva menos de un año viviendo en esta zona junto a su marido y que ha tenido que ser desalojada.

En declaracione a este diario, detalla que tan solo le ha dado tiempo a coger un bolso con necesidades básicas. "Desde la ventana se veia mucho humo como amarillo. Le hemos preguntado a un señor y nos ha dicho que eso no era nada pero hemos decidido irnos igualmente. Tengo una amiga que ha querido quedarse, cada uno vive las emergencias como quiere", afirmaba. "Estoy preocupada porque no sé cómo va a terminar esto", añadía.

Carlos y Nuria, con su perrita Noa. / Germán Caballero

"Tenemos mala suerte"

Desde más lejos, concretamente desde Cuba, había llegado la familia Piñeiro, quienes estaban visitando a su hijo -residente en València desde hace tres años- en el momento en el que han oteado las llamas. "Hemos visto el humo y apenas nos ha dado tiempo a coger unas pocas cosas: la medicación de mi nieto, la mía no he podido, y la documentación".

"Cada vez que venimos, tenemos mala suerte, primero fue la dana y ahora todo esto. En mi país se ven algunos fenómenos atmosféricos como ciclones, pero nada como esto", narraban. "La verdad es que el desalojo ha sido mejor que en Cuba, se nota que aquí hay más cultura, pero sin desmerecer a mí país por todo lo que estamos pasando”, añadían.

"Estábamos comiendo"

Cerca de ellos, Carlos y Nuria -madrileños que están de vacaciones en el camping del Saler- también llegaban a la Fonteta tras haberse marchado antes de que los desalojaran. "Viendo la situación hemos decidido marcharnos nosotros primero, hemos cogido a nuestras mascotas, una perrita llamada Noa y un par de periquitos, y nos hemos ido", resaltaba. Un fuego, además, que les ha sorprendido mientras reponían fuerzas. "Estábamos comiendo y hemos visto una gran columna de humo y cuando hemos visto que se iba acercando poco a poco hemos decidido irnos por cuenta propia. Viendo los incendios que ha habido en Madrid no queríamos jugarnosla", señalaba.

Minutos antes, el director de Comunicación del Ayuntamiento de València, Julio Valero, ya avanzaba que se iban a poner a disposición 250 camas para los afectados. "Los vamos a ubicar en la Fonteta y, si fuera necesario, en L'Alqueria", afirmaba. "De las ciento veinte personas que iban en los autobuses de la EMT muchos se han ido a sus casas principales o a casas de amigos, entonces no sabemos exactamente los que van a venir", explicaba justo antes de que, pasadas las 18.45, apareciera en el recinto el último autobús con desalojados. Aún así, otros se han quedado en la zona del cámping por si fuera necesario algún traslado más adelante.

Noticias relacionadas

A la espera de certezas

Por su parte, el responsable del Departamento de Relaciones Institucionales y Primeros Equipos del Valencia Basket, Víctor Luengo, destacaba que no sabía tampoco "cuántas personas van a venir ni sus necesidades, porque tampoco sabemos si estaban en su segunda residencia y se van a ir a sus casas o si alguien necesita alguna adaptación especial. Cuando lleguen todos se aclarará un poco". Del mismo modo, una enfermera del SAUS detallaba que "Cruz Roja es quien se va a encargar de la alimentación y pernoctación, nosotros estamos aquí solo por si fuera necesario".