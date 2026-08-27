La Comunitat Valenciana volverá a mirar al cielo: así será el eclipse lunar parcial que se podrá ver esta madrugada

Tras el eclipse total de sol del pasado 12 de agosto, este mes el cielo volverá a ofrecer una nueva cita astronómica visible desde toda España. Será la madrugada de este 28 de agosto cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna, dando lugar así a un eclipse parcial lunar en el que el satélite terrestre adquirirá una característica tonalidad rojiza. Esta será una nueva oportunidad para mirar al cielo, pero, a diferencia del pasado 12 de agosto, en esta ocasión el fenómeno ocurrirá de noche y no supondrá ningún riesgo para la vista.

Aunque el fenómeno podrá verse desde todo el territorio español, las condiciones de observación variarán según la ubicación. En el centro y este de la península, la Luna se ocultará antes de que termine la fase parcial, mientras que en el oeste peninsular, podrá contemplarse toda la fase.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

El eclipse lunar parcial es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se sitúa parcialmente entre el Sol y la Luna. Esto sucede porque el Sol ilumina la Tierra, la cual bloquea esa luz y proyecta su sombra en el espacio, haciendo que la Luna entre en esa sombra. Durante el eclipse parcial, la sombra de la Tierra llegará a cubrir el 93% de la superficie de la Luna, por lo que la Luna se verá con un tono más rojizo que el habitual.

Explicación gráfica de un eclipse lunar / IGN

¿Cuándo se observará el eclipse lunar?

El eclipse lunar parcial tendrá lugar antes del amanecer de este 28 de agosto. Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse comenzará a las 3.23 horas de la madrugada de hoy, cuando la Luna entre en la sombra más suave y clara de la Tierra. A las 4.34 comenzará la fase parcial y alcanzará su punto máximo a las 06:12 horas, cuando una extensa porción de la Luna esté sumergida en la sombra más oscura de la Tierra.

Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026 / IGN

Desde toda España, pero de forma diferente

Según informa el IGN, el eclipse de esta noche "magnitud 0,93, será visible en alguna de sus fases en: el oeste de Asia, Europa, África y América".

Aunque la entidad asegura que el fenómeno astronómico será visible desde toda España, la forma en que se observe el eclipse dependerá del punto de observación. Desde la zona oeste de la península, la fase de parcialidad del eclipse será completamente visible. Sin embargo, desde el centro y el este, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial. Por lo tanto, en la Comunitat Valenciana, la Luna se ocultará antes de que finalice la fase de parcialidad.

Mapa de dónde se podrá observar el eclipse lunar / IGN

¿Se verá la luna roja?

Durante un eclipse, la Luna puede cambiar de color, adquiriendo un tono rojo intenso debido al reflejo de la luz solar, fenómeno conocido como "Luna de Sangre". Sin embargo, el eclipse del 28 de agosto será parcial, lo que significa que habrá una parte del disco lunar que quedará fuera de la zona más oscura de la sombra. Aun así, se podrán apreciar tonalidades rojizas o cobrizas en algunas áreas de la Luna.

Aunque no será tan espectacular como el eclipse solar total del 12 de agosto que disfrutaron los valencianos desde la Comunitat Valenciana, para observar el eclipse lunar no será necesario gafas especiales ni herramientas protectoras, ya que este fenómeno no tiene riegos para la vista y se podrá contemplar con tranquilidad.

Imagen del estado de la Luna durante un eclipse lunar / Mads Claus Rasmussen / EFE

Anillo de fuego en 2028

Dentro de dos años tendrá lugar otro maravilloso fenómeno producido por un proceso similar al del pasado eclipse solar total, con la diferencia de que esta vez la Luna no tapará completamente el Sol, de forma que se proyectará en el cielo como un halo de fuego alrededor del satélite natural de la Tierra.

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Al igual que durante el eclipse total solar de este año, la Comunitat Valenciana volverá a tomar protagonismo por sus magníficas características de observación del fenómeno en 2028. La franja de anularidad del eclipse pasará durante el atardecer por el territorio. Esta franja, como su propio nombre indica, señala el área geográfica desde donde se podrá ver el eclipse en su fase anular, viéndose fuera de esta como parcial y sin generar este efecto de anillo.