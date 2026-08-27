Una exclusiva villa con vistas al mar por más de 500 euros la noche: así es el chalé en el que fue hallado muerto el matrimonio irlandés

La Guardia Civil investiga el falllecimiento de un matrimonio irlandés cuyos cadáveres fueron hallados este martes por la tarde en el interior de un chalé de la urbanización Cap Blanc, en Cullera, lo que ha puesto el foco sobre el alojamiento en el que se encontraba la familia, una exclusiva urbanización denominada Colina del Sol, que cuenta con tres villas de lujo.

El matrimonio, de 50 y 45 años, fue encontrado sin vida este martes por la tarde por sus dos hijos, de 14 y 16 años, que avisaron al propietario de la vivienda que la familia tenía alquilada. Los cadáveres fueron localizados en el jacuzzi de la vivienda y desnudos, y ambos presentaban lesiones punzantes. Ante estos indicios, la Guardia Civil dio aviso al Grupo de Homicidios para que asumiera la investigación y realizara la inspección técnico-ocular del escenario.

La villa en la que fueron encontrados sin vida el matrimonio forma parte de un exclusivo complejo vacacional privado en Cullera formado por tres alojamientos independientes: Villa Luna, Villa Sol y Ático Horizonte. La promoción se encuentra en la parte alta de Cap Blanc y sus viviendas están concebidas como alojamientos de alta gama, con amplias superficies, terrazas, piscinas y vistas al entorno de Cullera y el Mediterráneo.

La villa de lujo estaba alquilada hasta el seis de septiembre

Una de las viviendas es Villa Luna, de unos 250 metros cuadrados, con tres dormitorios y tres baños y capacidad para cinco huéspedes. Se trata de la residencia situada en la última fila del complejo, lo que le proporciona un mayor grado de privacidad.

La vivienda dispone de piscina privada, varias terrazas y garaje, además de una zona de spa situada en la planta inferior. Entre sus instalaciones figura un jacuzzi privado, así como una zona de televisión y descanso.

Sería precisamente aquí, en Villa Luna, donde el matrimonio decidió pasar sus vacaciones estivales. El precio por noche socila entre los 500 y 1.200 euros en temporada alta, lo que la convierten en un destino solo apto para los bolsillos más exclusivos y adinerados. De hecho, el complejo presume de exclusividad y de lujo. No obstante, existen ofertas por larga estancia como ejemplo cinco noches entre semana por 2.500 euros.

Según ha podido confirmar Levante-EMV en la propia página web oficial del alojamiento, la villa estaría alquilada hasta el domingo 6 de septiembre.