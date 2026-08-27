Una exclusiva villa con vistas al mar por más de 500 euros la noche: así es el chalé en el que fue hallado muerto el matrimonio irlandés
La familia se alojaba en una de las viviendas de Colina del Sol, una promoción de tres viviendas de lujo situada en la zona de Cap Blanc, con piscinas privadas, terrazas, vistas al Mediterráneo y zonas de spa
La Guardia Civil investiga el falllecimiento de un matrimonio irlandés cuyos cadáveres fueron hallados este martes por la tarde en el interior de un chalé de la urbanización Cap Blanc, en Cullera, lo que ha puesto el foco sobre el alojamiento en el que se encontraba la familia, una exclusiva urbanización denominada Colina del Sol, que cuenta con tres villas de lujo.
El matrimonio, de 50 y 45 años, fue encontrado sin vida este martes por la tarde por sus dos hijos, de 14 y 16 años, que avisaron al propietario de la vivienda que la familia tenía alquilada. Los cadáveres fueron localizados en el jacuzzi de la vivienda y desnudos, y ambos presentaban lesiones punzantes. Ante estos indicios, la Guardia Civil dio aviso al Grupo de Homicidios para que asumiera la investigación y realizara la inspección técnico-ocular del escenario.
La villa en la que fueron encontrados sin vida el matrimonio forma parte de un exclusivo complejo vacacional privado en Cullera formado por tres alojamientos independientes: Villa Luna, Villa Sol y Ático Horizonte. La promoción se encuentra en la parte alta de Cap Blanc y sus viviendas están concebidas como alojamientos de alta gama, con amplias superficies, terrazas, piscinas y vistas al entorno de Cullera y el Mediterráneo.
La villa de lujo estaba alquilada hasta el seis de septiembre
Una de las viviendas es Villa Luna, de unos 250 metros cuadrados, con tres dormitorios y tres baños y capacidad para cinco huéspedes. Se trata de la residencia situada en la última fila del complejo, lo que le proporciona un mayor grado de privacidad.
La vivienda dispone de piscina privada, varias terrazas y garaje, además de una zona de spa situada en la planta inferior. Entre sus instalaciones figura un jacuzzi privado, así como una zona de televisión y descanso.
Sería precisamente aquí, en Villa Luna, donde el matrimonio decidió pasar sus vacaciones estivales. El precio por noche socila entre los 500 y 1.200 euros en temporada alta, lo que la convierten en un destino solo apto para los bolsillos más exclusivos y adinerados. De hecho, el complejo presume de exclusividad y de lujo. No obstante, existen ofertas por larga estancia como ejemplo cinco noches entre semana por 2.500 euros.
Según ha podido confirmar Levante-EMV en la propia página web oficial del alojamiento, la villa estaría alquilada hasta el domingo 6 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Universitarios de fuera que estudian en València: 'Los pisos son muy caros, están sin reformar o solo tienen un baño, es muy difícil encontrar uno en buenas condiciones
- Hallan el cuerpo sin vida de un vecino de Gátova en su vivienda en el realojo del municipio tras el incendio
- Última hora del incendio forestal en Segorbe hoy: el fuego en la Calderona arrasa ya 633 hectáreas con el cambio de viento como amenaza
- De las olas de calor y el riesgo de incendios a una posible dana: el cambio del verano al otoño en la C. Valenciana
- Aemet pronostica un domingo de tormentas dispersas y bajada de temperaturas en la Comunitat Valenciana
- El meteotsunami y las ondas gravitacionales: el extraño fenómeno detrás del retroceso del mar y las olas en Xàbia y Cullera
- Nuevo episodio de calor en Valencia: Emergencias establece la alerta amarilla por altas temperaturas
- Riba-roja busca el equilibrio en el río Túria: baño y ocio frente al descanso de los vecinos