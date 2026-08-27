El Gobierno moviliza 273 millones de euros de fondos europeos para adaptar 95 municipios valencianos tras la dana

La medida supone una inversión total de 273 millones de euros destinada a 95 ayuntamientos, con una tasa de cofinanciación por parte de la Unión Europea del 95 %. Así lo ha comunicado esta mañana el ministro de Hacienda, Arcadi España, en su visita a Mislata, quien ha destacado la importancia de la solidaridad europea en la recuperación de la zona:

"Se comunicará a todos los ayuntamientos está misma mañana. Son 95 ayuntamientos y 273 millones de euros de una reprogramación de los fondos europeos. Y como buenos europeístas que somos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, agradecemos siempre a la Unión Europea, a la Comisión, toda la solidaridad del conjunto de Europa con zonas afectadas como ha sido la de la dana por esa catástrofe."

Tres ejes de actuación estratégica

Los recursos asignados estarán orientados a financiar proyectos concretos articulados sobre tres pilares fundamentales para la adaptación al cambio climático. La resiliencia hidráulica y conectividad con infraestructuras clave "para adaptarnos a las posibles lluvias torrenciales que se puedan producir, para ser más fuertes, para estar mejor preparados".

La protección ciudadana y alertas tempranas con el refuerzo de los sistemas de aviso para "avisar con antelación y confiar en la ciencia a la hora de avisar a los ciudadanos y las ciudadanas de los fenómenos que se puedan ir produciendo". Y por último la recuperación económica y vivienda con ayudas directas para el tejido productivo y residencial, con un "aspecto fundamental en materia de vivienda, pero también en otras materias de áreas comerciales o reconstrucción de mercados".

Complemento a las ayudas estatales

Esta partida de 273 millones de euros procedentes de la reprogramación de fondos de la Comisión Europea se suma a las actuaciones puestas en marcha previamente por el Ejecutivo central. Según ha recordado el titular de Hacienda, estos fondos "complementan los 1.745 millones de euros que puso el Gobierno de España a los ayuntamientos a los pocos meses de suceder la catástrofe de la dana".