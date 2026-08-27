Paco Cerdà deja la Oficina de Ximo Puig para dedicarse plenamente a su actividad literaria y la docencia

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este jueves el cese de Paco Cerdà como asesor en la Oficina del expresident Ximo Puig.

Cerdà, según ha sabido este diario, va a dedicarse plenamente a su actividad literaria y además va a incorporarse a la actividad docente en el ámbito de la escritura.

Su primer libro fue ‘Los últimos’, y le han seguido ‘El Peón’, ‘14 de abril’ y ‘Presentes’, publicado en 14 países y que este otoño se editará en Hungría y Finlandia. Esta última obra, publicada por Alfaguara, le valió el Premio Nacional de Narrativa.

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Cerdà colaboró con Ximo Puig en la Presidencia de la Generalitat desde 2019 dando impulso a iniciativas en materia cultural y contra la despoblación. En esta última etapa, entre otras cuestiones, la Oficina ha impulsado la primera página web de un expresident valenciano, que compila el legado normativo y discursivo de los ocho años de Puig en el Palau de la Generalitat y facilita un canal directo de atención a la ciudadanía en su función de expresident.