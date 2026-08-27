El PSPV-PSOE pide a la Generalitat que destine los 535 millones extra del Gobierno de España a reducir las listas de espera de la dependencia

El PSPV-PSOE llevará a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana una moción para exigir a la Generalitat que aproveche el incremento de financiación del Gobierno de España para reforzar el sistema de atención a la dependencia y reducir los tiempos de espera que soportan miles de personas y familias.

La iniciativa reclama al Consell que destine de manera prioritaria los 535 millones de euros adicionales que recibirá la Comunitat Valenciana para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a reforzar los equipos de valoración, estabilizar las plantillas profesionales, avanzar en la transformación digital y mejorar la organización administrativa. En concreto, la aportación adicional será de 178,4 millones de euros en 2026 y 356,7 millones en 2027, hasta alcanzar unas cuantías de 516,2 y 694,6 millones, respectivamente.

“El Gobierno de España está poniendo más recursos que nunca encima de la mesa y ahora le corresponde a la Generalitat hacer que ese esfuerzo se traduzca en derechos y en una atención más rápida para las personas dependientes”, ha señalado la Secretaria de Política Social y Dependencia, María Victoria Garrido.

Una gestión que permita aprovechar los recursos

En este sentido, el PSPV-PSOE considera que el aumento de financiación supone una “oportunidad extraordinaria” para mejorar el sistema valenciano, pero advierte de que no basta con incrementar el presupuesto si no se acompaña de cambios en la gestión. Por ello, la moción reclama revisar técnicamente el procedimiento de reconocimiento de la dependencia para eliminar duplicidades, simplificar trámites y aprovechar herramientas como el Sistema de Información de Historia Social Única (SIHSU), la interoperabilidad entre administraciones y la transformación digital.

Más recursos para los ayuntamientos

La moción socialista también pone el foco en los servicios sociales municipales, que constituyen la puerta de entrada al sistema y son la Administración más próxima a la ciudadanía.

En este sentido, el PSPV-PSOE denuncia los reiterados retrasos de la Generalitat en la formalización y los pagos del Contrato Programa, una situación que obliga a los ayuntamientos a adelantar recursos propios para garantizar la continuidad de los servicios y genera incertidumbre sobre la estabilidad de los equipos profesionales.

Por ello, la iniciativa reclama al Consell que garantice una financiación suficiente, estable y puntual de los servicios sociales municipales, evitando los retrasos que dificultan la planificación económica y de personal de los ayuntamientos.

“Los ayuntamientos no pueden seguir haciendo de banco de la Generalitat para garantizar servicios que son esenciales para la ciudadanía. Necesitamos que el Consell cumpla, pague a tiempo y dote a los municipios de los recursos necesarios para prestar unos servicios sociales de calidad”, ha subrayado Garrido.

Otros objetivos de la propuesta

Los socialistas plantean además reforzar la coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales y promover una revisión de las tareas administrativas para que los profesionales puedan dedicar más tiempo a la intervención social directa, el acompañamiento y la valoración de las necesidades de las personas.

“No podemos permitir que una persona que tiene reconocido un derecho tenga que esperar durante meses para poder ejercerlo. La dependencia necesita más recursos, pero también una Administración capaz de resolver los expedientes con rapidez y eficacia”, ha añadido Garrido.

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El PSPV-PSOE defiende que el objetivo de la propuesta es agilizar el procedimiento y reforzar los derechos de las personas dependientes mediante una mejor organización de los recursos y aprovechando el incremento de financiación.