¿Hay un pirómano suelto en la Vall d'Uixó? Sospechoso tercer incendio en la partida de la Punta en una semana
Los dos primeros fuegos se declararon en parcelas agrícolas abandonadas en una zona próxima a un área forestal, menos de un mes después del gran incendio forestal que quemó casi 10.000 has
Un semana después de que se declarara un incendio en una parcela agrícola abandonada en el camí La Punta de la Vall d'Uixó, los servicios de emergencias han tenido que volver a movilizar a medios de extinción para abordar el tercero, porque hace pocos días ya se produjo otro incidente similar en la misma zona.
Inevitablemente, la coincidencia hace sospechar que pudiera tratarse de fuegos intencionados, aunque nada se ha informado al respecto de manera oficial, pero los testigos, vecinos y autoridades municipales señalan a que resulta difícil creer que se trata de una coincidencia.
En esta ocasión, las llamas se han iniciado, según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, en una zona de cañar, aunque resulta relevante significar que se produzca en una jornada de alto riesgo, con vientos de poniente que en la localidad están alcanzando rachas máximas que rondan los 50 km/h, con temperaturas que superan los 30 grados, según datos de una de las estaciones de Avamet en el municipio.
Las condiciones adversas han motivado la movilización de dos medios aéreos, entre ellos una unidad de bomberos forestales helitransportada y un avión, dos dotaciones de bomberos del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una unidad de mando, un coordinador forestal y los agentes medioambientales asignados a la zona.
Como se puede comprobar en las imágenes compartidas por testigos, el incendio se habría iniciado en una zona de cultivo, aunque cercana a terrenos forestales y a caminos rurales muy frecuentados, en las inmediaciones de una instalación de placas solares. Los dos anteriores fuegos en la Punta no habían presentado mayores problemas para ser extinguidos, pero este tercero ha requerido una mayor movilización.
Las sospechas de que pueda ser un fuego intencionado se fundamenta tanto en la reincidencia de la zona, como en la evidencia, confirmada por el Seprona, de que el gran incendio forestal iniciado el 25 de julio en el municipio fue provocado.
En cualquier caso, por el momento, no existe ningún tipo de información oficial que señale a que los tres incendios de la Punta en una semana se deban a uno o varios pirómanos.
Lo que sí confirman desde el Ayuntamiento poco después de las siete menos cuarto de este jueves, es que los medios de extinción movilizados habrían logrado frenar el avance por la zona forestal y «ya no hay llama».
Este incidente coincide con otros incendios declarados en la provincia en esta jornada de alto riesgo, en la que el más complicado se encuentra en El Saler, en València, donde se ha tenido que evacuar la población.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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