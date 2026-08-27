De Villena al Louvre: 240 segundos para dos golpes al patrimonio y otros grandes robos en museos

Botines cuyo valor no se puede medir en dinero con robos calculados en cuestión de minutos. El robo del Tesoro de Villena en el Muvi esta madrugada fue perpetrado en apenas 240 segundos, exactamente el mismo tiempo que los ladrones del Louvre tuvieron para sustraer los tesoros de la Galería Apolo. Pero Villena y París no han sido las únicas ciudades que han sufrido este tipo de golpes: Boston, Dresde o Róterdam han sufrido robos históricos en los que la velocidad y los fallos de seguridad fueron decisivos.

Louvre: cuatro minutos dentro de la Galería de Apolo

Quizá el que más recordamos por varias cosas: lo reciente que sigue en el tiempo y el impacto que causó que los ladrones pudieran burlar un espacio museístico que se consideraba blindado. El 19 de octubre de 2025, los ladrones, disfrazados de operarios de mantenimiento y con pasamontañas, utilizaron un camión como plataforma elevadora para entrar en la Galería de Apolo a las 9.34 horas y a las 9.38 ya habían salido. Las alarmas funcionaron y había cinco agentes en la zona, pero las investigaciones posteriores detectaron deficiencias en la vigilancia exterior y una infravaloración prolongada del riesgo de robo, según indicó el Ministerio de Cultura francés.

El botín estaba valorado en unos 88 millones de euros e incluía joyas históricas vinculadas a María Amelia, Hortensia de Beauharnais, María Luisa y la emperatriz Eugenia. La corona de esta última, esposa de Napoleón III, quedó se le cayó a los ladrones durante la huida y pudo ser recuperada, aunque con desperfectos.

Kunsthal de Róterdam: siete cuadros en apenas dos minutos

Unos años antes, en 2012, dos hombres entraron de madrugada, dos hombres entraron de madrugada por una salida de emergencia del Kunsthal de Róterdam. No había vigilantes físicamente durante la noche y, aunque la alarma se activó, cuando llegaron la seguridad y la policía, unos cinco minutos después, los ladrones habían desaparecido con siete obras de artistas como Picasso, Monet, Matisse, Gauguin y Lucian Freud, valoradas conjuntamente en más de 100 millones de dólares. El robo se ejecutó en aproximadamente dos minutos.

Obra de Lucian Freud´s , "Benefits Supervisor Sleeping", que alcanzó el récord mundial en subasta para una obra de un artista vivo. / REUTERS/Joshua Lott

Dresde: un hacha contra una de las cámaras del tesoro más valiosas de Europa

En noviembre de 2019, los asaltantes del Grünes Gewölbe o Bóveda Verde de Dresde perpetraron un robo poco sutil: provocaron un incendio para dejar sin iluminación el exterior, cortaron los barrotes de una ventana y destrozaron una vitrina con un hacha. Todo ello ocurrió en cuestión de minutos, pese a las cámaras y los sistemas de seguridad. Se llevaron 21 joyas con más de 4.300 diamantes y otras piedras preciosas, valoradas judicialmente en unos 113 millones de euros. La colección procedía de la corte sajona de Augusto el Fuerte. Gran parte del botín fue recuperado en 2022, aunque algunas piezas siguen desaparecidas.

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Boston: 81 minutos y el mayor robo de arte de Estados Unidos

El golpe del Isabella Stewart Gardner Museum fue más lento, pero de pérdida también incalculable. En 1990, dos hombres disfrazados de policías consiguieron que un vigilante los dejara entrar, contraviniendo el protocolo. Redujeron a los dos guardias y tuvieron 81 minutos para recorrer el museo. Con el golpe hicieron desaparecer 13 obras valoradas actualmente en más de 500 millones de dólares, entre ellas El concierto de Vermeer y La tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt. Ninguna ha regresado al museo. El FBI sigue considerando el caso el mayor robo de propiedad de la historia de Estados Unidos.