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Crisis migratoria de Ceuta

Albalat pide al Gobierno "que busque" a las familias de los menores de Ceuta

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, apoya la partida extraordinaria de 25 millones de euros "por solidaridad con Ceuta"

Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, en una imagen de archivo.

Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, en una imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts Valencianes / Corts Valencianes

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Mónica Ros

Mónica Ros

València

Desde la conselleria de Servicios Sociales también le han pedido al Gobierno central la repatriación de los menores llegados a Ceuta, en la misma línea que lo hiciera el pasado miércoles el president de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca a pesar de que la ley no contempla el retorno de menores de edad que solicitan protección internacional.

Aún así, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, le ha exigido al Gobierno "que asuma su responsabilidad y garantice la mayor protección de los menores" que han llegado a Ceuta "empezando por buscar a sus familias y cuando sea posible, facilitar su retorno y reunificación familiar".

Durante la Conferencia Sectorial de Infancia, Albalat apoyó la partida extraordinaria de 25 millones de euros "por solidaridad con Ceuta, que merece todos los recursos, aunque estos sean insuficientes y lleguen muy tarde". La consellera también manifestó que "la respuesta al caos generado no puede consistir en trasladar el problema a otras comunidades". "El Gobierno tiene que asumir sus responsabilidades, hacer su trabajo y poner los recursos necesarios para dar una solución eficaz y dejar de generar más problemas", afirmó.

"Nuestra posición desde el primer momento –explicó –es el retorno, siempre de acuerdo con la Ley". "Estamos hablando de personas que tienen una historia y, en muchos casos, una familia que hay que buscar", insistió Albalat. Por ello, reclamó "una actuación caso a caso que priorice la mayor protección del menor, la localización de sus familias y la reunificación familiar".

Sin saber el número exacto

La titular de Servicios Sociales reclamó al Gobierno "que ponga orden antes de pretender repartir las consecuencias de su mala gestión a otras comunidades ya que casi un mes después, todavía no saben ni cuántos menores hay en Ceuta".

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"La solidaridad de la Comunitat Valenciana está fuera de toda duda, pero nunca puede sustituir la responsabilidad del Estado. Los menores necesitan protección, sus familias deben ser localizadas y esa es una obligación única del Gobierno de España", concluyó.

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