¿Eres familiar de alguno de ellos? Buscan a las familias de once valencianos muertos hace más de 80 años

Sus nombres figuran en registros históricos y actas de defunción, pero ocho décadas después todavía esperan que alguien reclame su memoria. Diez republicanos valencianos fallecidos en el campo de concentración de Portaceli y un joven soldado muerto durante la Guerra Civil permanecen enterrados en Bétera y en la localidad barcelonesa de Sant Pere de Ribes. Ahora, la Diputación de Valencia ha hecho un llamamiento para localizar a sus familiares y hacer posible su identificación genética y, llegado el caso, la devolución de sus restos.

La iniciativa responde a una petición formulada por la asociación Per la Nova República y el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, que han solicitado la colaboración de la institución provincial para difundir la identidad de estas once víctimas y tratar de encontrar a descendientes o familiares directos que puedan participar en el proceso de identificación, una condición indispensable para que estos procesos puedan culminar con éxito.

Más allá de las exhumaciones

"Sin la aparición de parientes que puedan participar en la identificación genética es imposible que el proceso fructifique", ha señalado la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, quien ha destacado el compromiso de la Diputación con las políticas de memoria democrática y con la reparación de las víctimas del franquismo. "Nosotros tenemos muy clara nuestra intención de participar y ayudar a los familiares de las víctimas siempre que sea posible, como demuestra la inversión que hacemos en memoria histórica, con más de un millón de euros anual", ha afirmado.

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, en el cementerio de Llíria. / Raquel Abulaila

La responsable provincial también ha insistido en que la memoria democrática va más allá de las exhumaciones. "La memoria no son solo las campañas de exhumación. Es el esfuerzo de toda una sociedad por rescatar la verdad histórica y reconocer los derechos humanos", ha señalado. En ese trabajo, ha añadido, también desempeñan un papel esencial "la documentación y localización de las víctimas, las campañas de exhumación e identificación y la parte divulgativa que estamos reforzando desde la Diputación".

Los diez valencianos de la fosa de Bétera

El llamamiento de Enguix surge a raíz de que la presidenta de la asociación Per la Nova República, María José Meseguer, se dirigiera el organismo provincial para informar del proceso de localización de 62 republicanos que murieron en el Campo de Concentración de Portacoeli en Serra, y que fueron inhumados en la fosa común del cementerio de Bétera. Entre ellos se encuentran 10 valencianos de entre 24 y 51 años, cuyos restos podrían recuperarse e identificarse en caso de aparecer parientes.

¿Quienes son? Se trata de Juan Bta. Ibáñez Santamaría, del Cabanyal; José Martínez Montell, de La Llosa de Ranes; Salvador Castellblanch Badia, de Estivella; José Fort Tortajada, de Massamagrell; Remigio Soler Juliá, de Bèlgida; Evaristo Chafes González, de Bolbaite; José María Moreno García, de Museros; Juan José Sancho Badía, de Quartell; y los alicantinos Tomás Albert Sort, de Xàbia, y Vicente Fornés Ribes, de Pedreguer.

La petición también pretende localizar a familiares de Alfredo Lloret Soler, un soldado valenciano cuyos restos fueron enterrados junto a otros 18 militares en el cementerio de Sant Pere de Ribes.

La búsqueda de Alfredo Lloret

Según la información facilitada por el consistorio catalán y la Asociación de Familiares de Víctimas del Frente de Levante, Lloret falleció a los 19 años a consecuencia de una infección en el Hospital de Carabineros de Mas Solers. Integraba la sección de Transmisiones del 3 BM y murió el 19 de agosto de 1938. Los investigadores desconocen cuál era su localidad de origen, por lo que buscan ahora a posibles familiares que quieran recuperar sus restos y rendirle homenaje.

Exhumación de la fosa 177 de Paterna / Levante-EMV

La investigación sobre este grupo de soldados comenzó a raíz del hallazgo de un grafiti con la inscripción "1937" en el antiguo hospital de Sant Pere de Ribes. La arqueóloga Irene Estévez inició entonces una investigación junto a historiadores locales que permitió localizar en el archivo municipal las actas de defunción de 19 militares fallecidos durante la Guerra Civil, en fechas coincidentes con las batallas del Ebro y del Segre.

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La Diputación de Valencia ha recordado que cualquier familiar de estas once víctimas puede ponerse en contacto con la delegación de Memoria Democrática a través del correo electrónico memoria.historica@dival.es para colaborar en el proceso de localización e identificación de los restos.