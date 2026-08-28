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Incendio El Saler

El CEIP Lluis Santangel se salva de las llamas

La cercanía del fuego con el centro educativo generó pánico entre los vecinos, pero el centro educativo no ha sufrido daños

CEIP Lluis Santangel. Foto tomada durante el segundo día del incendio

CEIP Lluis Santangel. Foto tomada durante el segundo día del incendio / JM LOPEZ / LEV

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Kevin Contreras

Kevin Contreras

València

Las llamas que han devorado la Devesa de El Saler también han hecho saltar las alarmas en la comunidad educativa. La cercanía del fuego con el CEIP Lluis Santangel, que se ha quedado apenas a unos metros del centro educativo, provocó el pánico entre las familias y los miembros de la asociación vecinal de El Palmar y resto de pedanías ante la posibilidad de que el centro, al que acuden la gran mayoría de niños de las pedanías del sur, hubiera acabado calcinado a causa del incendio. Un mal augurio que, finalmente, no se ha cumplido, ya que el fuego no ha llegado a afectar al colegio.

El centro educativo es el principal centro de enseñanza de los municipios y pedanías del sur de València, entre los que se encuentran El Perellonet, El Palmar y El Saler, donde se encuentra el propio colegio. Ante el desconcierto y la trayectoria de las llamas durante el jueves 27 y el viernes 28, fueron varios los vecinos que mostraron su preocupación de cara al futuro del centro escolar. Según ha podido apreciar Levante-EMV, el colegio se encuentra en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del incendio y podrá retomar su actividad con total normalidad una vez vuelvan a comenzar las jornadas lectivas.

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