Renfe rebaja a 3,3 millones los usuarios perdidos en Cercanías en València desde 2008 y destaca que crecen casi un 30 % en la última década

Renfe ha perdido un millón de usuarios en su red provincial de Cercanías de Valencia desde 2008 a la actualidad y 3,3 millones de viajeros con origen o destino a la ciudad de València. Las cifras aportadas por la compañía rebaten las cifras extraídas del Anuario Estadístico del Ayuntamiento de València y referenciadas únicamente a los viajeros con origen o destino el Cap i Casal. En base a los datos de Renfe, relativos a toda la red provincial, se aprecia una caída de viajeros continuada entre 2008 y 2016, cuando se inicia un ligero repunte que frenó la pandemia. Aun así, destaca que desde entonces y salvo el paréntesis de la covid, el uso de este servicio se ha incrementado un 32 % en la última década, al pasar de los 14,7 millones de 2016 a los 20,9 millones de 2025.

Según Renfe, en 2008 se registraron 22 millones de usuarios en todo el núcleo de Valencia, que incluye trayectos intermedios y no solo aquellos que arrancan o finalizan en las estaciones de la ciudad de València. En 2025 el volumen fue de 20,9 millones de viajeros, 1,1 millones menos que el dato que aporta la entidad estatal como año base. Por su parte, los trayectos a la ciudad de València han caído en 3,3 millones en ese mismo plazo.

Las cifras aportadas por este diario en una información publicada el pasado 26 de agosto apuntaban a un retroceso mucho mayor, debido a un error de cálculo. Los datos municipales incluyen magnitudes diferentes en sus ediciones anuales, tras cambiar de metodología de un año para otro: las más antiguas recogen cifras del nodo provincial pero a partir de 2012 pasan a referirse solo a trayectos a o desde València, lo que invalida la comparativa.

En ese sentido, la compañía admite que "ha habido años en los que se ha producido un descenso de usuarios con respecto a años anteriores derivado de la covid, de la dana y de los cortes de línea y la reducción de frecuencias" a consecuencia de las obras que se han ido acometiendo a lo largo del Corredor Mediterráneo, "pero que se han recuperado en el global del núcleo" de un tiempo a esta parte.

En concreto, las cifras indican que tras casi una década de retroceso continuado de la demanda (desde los 22 millones de 2008 a los 14,7 millones de 2016) y unos años de cierto estancamiento, la cantidad de viajeros experimenta un fuerte crecimiento tras la pandemia. De hecho, en este último año se embarcaron en Cercanías de Valencia casi 5 millones más de personas que en 2019, justo antes de la crisis del coronavirus, cuando lo hicieron 16,2 millones.

En cuanto a la demanda de usuarios con origen o destino València, las cifras aportadas por Renfe son muy similares a las recogidas por este diario del consistorio municipal y van en línea con las provinciales. Desde 2008 hasta 2016 se replica el descenso de usuarios, y lo mismo sucede con el repunte tras la pandemia. En 2025, Renfe cifra en 15,2 millones los pasajeros con origen o destino València, que recupera su volumen de 2012.

"La demanda va a más"

"Podemos apreciar que durante la última década no sólo no ha disminuido el número de viajeros de los trenes de Cercanías del núcleo de Valencia si no que ha crecido", insisten desde Renfe, donde apuntan que tras ese hundimiento provocado por la covid, en el que los usuarios cayeron a apenas 8,8 millones, el uso de este servicio aumenta en los últimos años: "Si en 2015 contábamos con 15,2 millones de viajeros, actualmente la cifra es de casi 21 millones".

Fuentes de la compañía subrayan que "la demanda va a más" y sitúan precisamente este hecho como el principal motivo del reciente envío anunciado por el Ministerio de Transportes de 41 Civia serie 465 a la red de Cercanías de Valencia para sustituir prograsivamente, hasta finales de 2027, a otros modelos más antiguos. Con ellos, defiende Renfe y el Gobierno, se reduce en 10 años la edad media de la flota y se aumenta la capacidad de cada tren en un 30 %, al subir de 549 a 748 plazas.

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Pese a todo, esta operación ha generado polémica entre los usuarios y sobre todo a nivel político por el hecho de que las unidades que se están incorporando no son nuevas sino que provienen de Madrid, donde algunas de ellas llevan más de 20 años circulando. Tanto la derecha de PP y Vox como Compromís han criticado la medida al entender que agravia a la C. Valenciana y también al ministro Óscar Puente, a quien acusan de haber intentado hacer pasar trenes “de segunda mano” como nuevos.