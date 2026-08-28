La Fe recibe las primeros componentes del nuevo centro de protonterapia

La Conselleria de Sanidad ha recibido vía marítima parte de los componentes tecnológicos que permitirán la puesta en marcha del nuevo centro de protonterapia de la Comunitat Valenciana, que está conectado a través de un paso subterráneo al Hospital La Fe de València.

Esta primera recepción de distintos componentes del sistema ha llegado esta semana al Puerto de València en seis contenedores, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Durante el próximo mes de septiembre, está previsto que lleguen al Puerto de Sagunto las dos piezas principales del equipamiento de protonterapia, es decir, el acelerador de partículas y el denominado 'gantry', que es una estructura mecánica rotatoria de grandes dimensiones que permite girar el haz de protones 360 grados alrededor del paciente.

Los equipos se han trasladado mediante transporte especial hasta el edificio construido por la Conselleria de Sanidad con una inversión de 21,5 millones de euros. Tras ello, comenzarán las tareas de instalación y calibración.

Este equipamiento ha sido fabricado expresamente para Valencia como parte de una licitación nacional que incluye los 10 equipos financiados por la Fundación Amancio Ortega, cuya inversión para la máquina y su tecnología asociada asciende a 29,04 millones de euros en la Comunitat Valenciana y forma parte del Programa para la Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.

En concreto, una vez en el centro, el acelerador de protones se introducirá en su ubicación definitiva a través de la cubierta del búnker, que tiene cimentados el suelo y las paredes, y que continúa abierto por el techo para facilitar esta operación.

Esta sala de 350 metros cuadrados de superficie, cuenta con muros de entre 2,5 y 3 metros de espesor, que se han hormigonado en una secuencia de nueve fases para garantizar la contención de las radiaciones ionizantes.

Primer paciente

El objetivo es iniciar el tratamiento del primer paciente antes de que termine 2027. Esta tecnología de alta precisión está especialmente indicada para pacientes oncológicos pediátricos y jóvenes, así como para tumores de difícil acceso (cerebrales, de médula espinal o sarcomas, entre otros), ya que permite reducir al mínimo la irradiación de tejidos sanos y las secuelas.

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El centro de València se integrará en una red nacional única de 10 aceleradores distribuidos en siete comunidades autónomas, lo que posibilitará una coordinación interterritorial de los servicios médicos para un tratamiento oncológico de vanguardia. Se estima que, a partir de 2027, el equipamiento permitirá asistir en la Comunitat Valenciana una media de 200 pacientes anuales en sus primeros años de funcionamiento.