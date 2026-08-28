Localizado un cadáver en la zona del pantano de Bellús donde se buscaba a un hombre desaparecido
El cuerpo fue localizado este viernes en el pantano de Bellús, donde se desarrollaba un operativo de búsqueda desde el día anterior
Los equipos de búsqueda han localizado este viernes un cadáver en la zona del pantano de Bellús, situado entre los municipios de Bellús y Benigànim (Valencia), donde se estaba buscando a una persona desaparecida, según han informado fuentes de la Guardia Civil.
En la búsqueda han participado siete brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia y, en las últimas horas, la unidad de drones de los bomberos forestales de la Generalitat, de la Guardia Civil, un agente medioambiental la Conselleria de Medio Ambiente, medios aéreos, Policía Local, el Grupo Especial de Rescate en Altura del Consorcio y seis componentes de la ONG IAE Rescue, según ha informado el 112 CV.
Según ha informado el Consorcio Provincial, los efectivos fueron movilizado para la búsqueda este jueves hacia las 17.14 horas.
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