El meteotsunami sorprende en Torrevieja y Guardamar: el mar se retira y deja imágenes insólitas en las playas
En los arenales ondeaba la bandera roja debido a este fenómeno que nada tiene que ver con un tsunami
O. Casado
El mar dejó este viernes una imagen poco habitual en las playas de Torrevieja y Guardamar del Segura. Durante unos minutos, el agua se retiró de forma llamativa en los arenales como consecuencia de un meteotsunami, un fenómeno que se origina por causas meteorológicas y que nada tiene que ver con el tsunami que todos conocemos.
Los ayuntamientos de Torrevieja y Guardamar del Segura decidieron este viernes cerrar sus playas debido a este fenómeno que provoca oscilaciones bruscas del nivel del mar y que puede hacer que la línea de agua avance o retroceda de forma repentina. Esta intensidad puede provocar corrientes de resaca, problemas en zonas de baño o complicaciones para pequeñas embarcaciones y amarres, por lo que los consistorios han decidido tomar esta medida temporal.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explicó esta semana que este tipo de episodios están asociados a ondas gravitatorias atmosféricas y que no es un fenómeno nuevo, ya que puede notificarse a través de Aemet Sinobas como “fenómeno marítimo raro”. De hecho, este lunes pudimos ver que el meteotsunami afectó a las playas de Santa Pola y Xàbia. Igualmente, la agencia explicó que el 23 de julio de 2017 se notificaron cuatro reportes de bruscos ascensos del nivel del mar en Torrevieja, la Marina de Elx, Santa Pola y El Campello.
Se espera que este fenómeno finalice al final de la jornada.
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Fuente: Información
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