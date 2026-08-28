Los 'otros tesoros' encontrados en la Comunitat Valenciana

El tesoro de Villena robado la noche del 26 al 27 de agosto es, indudablemente, el mayor de los tesoros encontrados en la historia de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, las distintas culturas que han pasado por tierra valenciana también han dejado tras de sí piezas de importante relevancia histórica que se han ido descubriendo con el paso de los años conformando un abanico de tesoros de valor incalculable.

Monedas, diademas, brazaletes, gargantillas o aderezos personales. Son tan solo algunas de las reliquias que ha ido dejando el paso del tiempo en la Comunitat Valenciana y que han ido apareciendo cientos y miles de años más tarde. Una serie de objetos capaces de ilustrar la historia de la tierra que hoy es habitada por los valencianos y que siguen teniendo su valor, pese a que no se trate del tesoro más grande jamás descubierto.

Nuevo Museo de Villena, Tesoro de Villena.. MUVI / Rafa Arjones

La Prehistoria y la Edad de Bronce

La época a la que pertence el tesoro de Villena dejó, junto a él, más objetos. El tesorillo del Cabezo Redondo, también hayado en Villena, se trata de un conjunto de 35 piezas pequeñas de oro y dos fragmentos de plata. Fue descubierto en 1963 por Jose María Soler en el poblado argárico del Cabezo Redondo, conservado en el Museo de Villena y considerado como el "hermano menor" del tesoro robado. Una demostración de que la zona formaba parte de la élite de la orfebreria del momento, hace ya más de tres mil años.

Tesorillo del Cabezo Redondo / Redacción Levante-EMV

De la misma época es el ajuar funerario de la cueva de En Pardo, un conjunto de aderezos personales entre los que se encontraban varios brazaletes de plata, cuentas de collar y botones de marfil que datan del bronce pleno. Las piezas ponen de manifiesto la presencia de redes comerciales de larga distancia en la época prehistórica debido a la combinación de metales mediterráneos con el marfil llegado de África y Asia.

La orfebreria en época Ibérica

La llegada de los íberos en el siglo VI a.C. también trajo una serie de piezas que se han acabado descubriendo. Entre ellos se encuentra el gran tesoro de Xàbia, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Se trata de una diadema con filigranas que actúa de pieza principal junto a una serie de diademas, gargantillas, arracadas de oro de técnica exquisita y una gran vajilla de plata que refleja la riqueza ornamental de las Contestania y su devoción a las joyas familiares.

Conjunto de monedas del Tesoro del Portitxol de Xàbia en el Museo Soler Blasco. / A.X.

La arracada de la Condomina, un pendiente circular de oro decorado con filigrana al aire y técnica de granulado que en su momento fue asociado al tesoro de Villena, y el tesoro de la Tivissa, un conjunto de platos ceremoniales y vasos de plata repujada y sobredorada de época ibérica, también pertenececen a la misma época. Se trata de dos de los mejores conjuntos de piezas que exponen la orfebrería ibérica con la gran influencia fenicia y griega que existía en el litoral alicantino.

Los tesoros de Roma

El imperio romano también tuvo su influencia en la orfebreria mediterránea. Un claro ejemplo de ello es el tesoro de la Pila, un conjunto de denarios romanos hechos de plata de la época republicana e imperial que fueron enterrados en el interior de una vasija de cerámica. A este se suma el tesorillo de la Villa Romana de l'Albir, otro deposito de monedas tardorromano que fue recuperado en las excavaciones del complejo termal de la villa.

Los dos descubrimientos ejemplifican el hábito de ocultación monetaria romana y ofrecen información sobre la circulación de monedas en época romana. Ambas medidas fueron llevadas a cabo durante las guerras civiles que afectaron la Via Agusta y el colapso económico del bajo imperio en las villas rurales valencianas.

Al-Andalus y el tesoro de Santa Elena

Otro de los tesoros más importantes descubiertos en València es el conjunto de más de mil monedas que se encontró en la Calle Santa Elena. Fueron casi 2.000 monedas de oro las que se encontraron directamente en el suelo, apelmazadas en un bloque compacto debido a la humedad del subsuelo. El tesoro fue ocultado a principios del Siglo XI debido a la gran inestabilidad política y militar tras la caída del Califato de Córdoba y las guerras civiles que dieron origen a los primeros reinos de taifas.

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Uno de los tesoros islámicos encontrados en la Calle Luis Vives / MANUEL MOLINES / LEV_003

También se sumó un gran tesoro hayado en la Avenida Constitución. Se trata de poco más de un millar y medio de dirhams de plata y deinares de oro del siglo XI, época taifa, que se hallaron dentro de una vasija de cerámica en el subsuelo de una de las calles más conocidas de la ciudad. El mismo clima de pánico que hizo esconder las monedas durante la inestabilidad previa a las taifas fue el que provocó que estas fueran escondidas.