Educación
El verde docente llega a la Vuelta ciclista a las puertas del nuevo curso
Las cámaras que grababan el evento deportivo pudieron captar una gran pancarta verde en defensa de la educación pública y a varios manifestantes vestidos de este mismo color
Manifestaciones, pero también más acciones. Con la suspensión de la huelga indefinida el pasado 11 de junio, los sindicatos prometieron un inicio de curso caliente, repleto de acciones reivindicativas y “creativas”. Una promesa que ha ido concretando a lo largo del verano, para mantener viva la llama reivindicativa.
La idea de los sindicatos convocantes de la huelga -ahora suspendida pero no desconvocada- y de las asambleas de docentes y el resto de colectivos, era visibilizar que el conflicto continúa incluso durante las vacaciones. Es decir, no bajar del todo la guardia durante el verano, aprovechar las fiestas locales para visibilizar el conflicto y otros espacios de ocio o similares. En concreto, en el espacio público, y entre otras cosas, se proponían acciones vinculadas a la Vuelta ciclista.
Y así ha sido. En concreto, este jueves, cuando la Vuelta pasaba por Castelló de la Plana. Las cámaras que grababan el evento deportivo pudieron captar una gran pancarta verde en defensa de la educación pública y a varios manifestantes vestidos de este mismo color, una pequeña marea verde como la que, en su versión ampliada, llenó las calles durante un mes durante la huelga.
Fueron solo unos segundos de televisión, pero un acto reivindicativo para “arrancar un nuevo curso de protestas”, han considerado desde el sindicato mayoritario de enseñanza pública, el Stepv.
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