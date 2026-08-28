Operación retorno
La vuelta de vacaciones dejerá un millón de desplazamiento en las carreteras valencianas
Tras un verano con un 3,7% más de afluencia de vehículos en el territorio, y en el que se esperan alrededor de 908.160 desplazamientos por el fin de las vacaciones en el territorio, la DGT ha puesto en marcha un plan de regulación que comenzará este viernes 28 de agosto
Las vacaciones llegan a su fin con él regresa también la vuelta a casa y la operación retorno. La Dirección General de Tráfico prevé que durante todo el fin de semana se registren un millón de desplazamientos por las carreteras valencianas. Este dato se suma a los deplazamiento registrados durante todo el verano en la Comunitat Valenciana con más de 13,7 millones de vehículos, un 3,7% más respecto al año pasado.
La DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial para asegurar la regulación vial y la seguridad durante todo el fin de semana. Su comienzo tendrá lugar oficialmente a partir de las 15:00 horas del viernes 28 de agosto y se extenderá hasta las 00:00 horas del lunes 31 de agosto.
Las zonas de mayor concentración de tráfico
Desde la DGT insisten en los puntos de mayor concentración de tráfico y sus horas más conflictivas, con el fin de evitarlos. Por este motivo, la DGT ha compartido la información. Las franjas horarias más conflictivas se concentrarán el viernes de 16:00 a 22:00 horas, el sábado de 08:00 a 21:00 horas, y tanto el domingo como el lunes de 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
En cuanto a la red viaria, en la provincia de Alicante se prevén dificultades en la circunvalación A-70 entre los kilómetros 0 y 31,2, así como en la N-332 en los accesos a Altea, El Altet-Santa Pola, la costa y Torrevieja. Por su parte, Castellón registrará complicaciones en la CV-13 a la altura del ramal de enlace con la AP-7 y la N-340 en Torreblanca. Por túltimo, en la provincia valenciana los tramos más conflictivos se localizarán en la A-3 a su paso por Requena y Quart de Poblet, en el enlace de la A-3 con la A-7, en la variante de Gandía y travesías semafóricas de Bellreguard y Oliva de la N-332, en los accesos playeros de Tavernes de la Valldigna y Cullera, y en la CV-500 entre el fin de la autovía y la rotonda del Sidi, además del tramo entre El Perellonet y El Saler.
Para evitar las aglomeraciones y facilitar la fluidez circulatoria en estos puntos críticos, las autoridades de tráfico establecerán medidas especiales de regulación y ordenación vial que se implementarán de forma coordinada en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Estas medidas irán adaptándose a las necesidades de la circulación en tiempo real a lo largo de los cuatro días que durará el dispositivo.
Recomendaciones de los profesionales
Ante la magnitud de este retorno vacacional, los profesionales piden prudencia y responsabilidad a los conductores. Las recomendaciones de seguridad que han querido destacar desde la DGT han sido la obligación de respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener siempre la distancia de seguridad adecuada. También han querido recordar la importancia de apagar el teléfono móvil para evitar distracciones, utilizar correctamente el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil para los menores, y realizar paradas obligatorias para descansar al menos cada dos horas en trayectos de larga distancia. Una vez puestas las cartas sobre la mesa y las recomendaciones refrescadas, es responsabilidad de cada uno llevarlas a cabo y preservar así la seguridad vial en una fecha con tantas complicaciones como esta.
Suscríbete para seguir leyendo
- De las olas de calor y el riesgo de incendios a una posible dana: el cambio del verano al otoño en la C. Valenciana
- Aemet anuncia la vuelta del poniente y activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Valencia
- El meteotsunami y las ondas gravitacionales: el extraño fenómeno detrás del retroceso del mar y las olas en Xàbia y Cullera
- Nuevo episodio de calor en Valencia: Emergencias establece la alerta amarilla por altas temperaturas
- La diminuta criatura descubierta en una sima de la Serra Calderona que sorprende a los científicos
- ¿De quién es el monte valenciano? Radiografía de una propiedad clave frente a los incendios en la Comunitat Valenciana
- Los trenes 'heredados' de Madrid dividen a los usuarios de Cercanías de Valencia: 'Recibimos lo que otros no quieren
- Vertidos de l'Albufera llegan a la playa del Saler: 'Estamos envenenando el mar