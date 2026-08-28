Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Devesa SalerMatrimonio muerto CulleraTesoro de VillenaVuelta a España Comunitat ValencianaEducación polémicaTiempo en ValenciaPensión jubilación
instagramlinkedin

Operación retorno

La vuelta de vacaciones dejerá un millón de desplazamiento en las carreteras valencianas

Tras un verano con un 3,7% más de afluencia de vehículos en el territorio, y en el que se esperan alrededor de 908.160 desplazamientos por el fin de las vacaciones en el territorio, la DGT ha puesto en marcha un plan de regulación que comenzará este viernes 28 de agosto

Atasco monumental en la A-3: 4 kilómetros de retención en sentido València

Atasco monumental en la A-3: 4 kilómetros de retención en sentido València / DGT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Orts

Las vacaciones llegan a su fin con él regresa también la vuelta a casa y la operación retorno. La Dirección General de Tráfico prevé que durante todo el fin de semana se registren un millón de desplazamientos por las carreteras valencianas. Este dato se suma a los deplazamiento registrados durante todo el verano en la Comunitat Valenciana con más de 13,7 millones de vehículos, un 3,7% más respecto al año pasado.

La DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial para asegurar la regulación vial y la seguridad durante todo el fin de semana. Su comienzo tendrá lugar oficialmente a partir de las 15:00 horas del viernes 28 de agosto y se extenderá hasta las 00:00 horas del lunes 31 de agosto.

Las zonas de mayor concentración de tráfico

Desde la DGT insisten en los puntos de mayor concentración de tráfico y sus horas más conflictivas, con el fin de evitarlos. Por este motivo, la DGT ha compartido la información. Las franjas horarias más conflictivas se concentrarán el viernes de 16:00 a 22:00 horas, el sábado de 08:00 a 21:00 horas, y tanto el domingo como el lunes de 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

En cuanto a la red viaria, en la provincia de Alicante se prevén dificultades en la circunvalación A-70 entre los kilómetros 0 y 31,2, así como en la N-332 en los accesos a Altea, El Altet-Santa Pola, la costa y Torrevieja. Por su parte, Castellón registrará complicaciones en la CV-13 a la altura del ramal de enlace con la AP-7 y la N-340 en Torreblanca. Por túltimo, en la provincia valenciana los tramos más conflictivos se localizarán en la A-3 a su paso por Requena y Quart de Poblet, en el enlace de la A-3 con la A-7, en la variante de Gandía y travesías semafóricas de Bellreguard y Oliva de la N-332, en los accesos playeros de Tavernes de la Valldigna y Cullera, y en la CV-500 entre el fin de la autovía y la rotonda del Sidi, además del tramo entre El Perellonet y El Saler.

VALENCIA. VLC. Atascos de tráfico en el puente de Campanar

VALENCIA. VLC. Atascos de tráfico en el puente de Campanar / Fernando Bustamante / LEV

Para evitar las aglomeraciones y facilitar la fluidez circulatoria en estos puntos críticos, las autoridades de tráfico establecerán medidas especiales de regulación y ordenación vial que se implementarán de forma coordinada en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Estas medidas irán adaptándose a las necesidades de la circulación en tiempo real a lo largo de los cuatro días que durará el dispositivo.

Noticias relacionadas

Recomendaciones de los profesionales

Ante la magnitud de este retorno vacacional, los profesionales piden prudencia y responsabilidad a los conductores. Las recomendaciones de seguridad que han querido destacar desde la DGT han sido la obligación de respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener siempre la distancia de seguridad adecuada. También han querido recordar la importancia de apagar el teléfono móvil para evitar distracciones, utilizar correctamente el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil para los menores, y realizar paradas obligatorias para descansar al menos cada dos horas en trayectos de larga distancia. Una vez puestas las cartas sobre la mesa y las recomendaciones refrescadas, es responsabilidad de cada uno llevarlas a cabo y preservar así la seguridad vial en una fecha con tantas complicaciones como esta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De las olas de calor y el riesgo de incendios a una posible dana: el cambio del verano al otoño en la C. Valenciana
  2. Aemet anuncia la vuelta del poniente y activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Valencia
  3. El meteotsunami y las ondas gravitacionales: el extraño fenómeno detrás del retroceso del mar y las olas en Xàbia y Cullera
  4. Nuevo episodio de calor en Valencia: Emergencias establece la alerta amarilla por altas temperaturas
  5. La diminuta criatura descubierta en una sima de la Serra Calderona que sorprende a los científicos
  6. ¿De quién es el monte valenciano? Radiografía de una propiedad clave frente a los incendios en la Comunitat Valenciana
  7. Los trenes 'heredados' de Madrid dividen a los usuarios de Cercanías de Valencia: 'Recibimos lo que otros no quieren
  8. Vertidos de l'Albufera llegan a la playa del Saler: 'Estamos envenenando el mar

Trabajadores de Infancia lamentan la saturación de un sistema de protección en manos privadas: "El Consell gestiona con parches"

Trabajadores de Infancia lamentan la saturación de un sistema de protección en manos privadas: "El Consell gestiona con parches"

Albalat pide al Gobierno "que busque" a las familias de los menores de Ceuta

Albalat pide al Gobierno "que busque" a las familias de los menores de Ceuta

Renfe rebaja a 3,3 millones los usuarios perdidos en Cercanías en València desde 2008 y destaca que crecen casi un 30 % en la última década

Renfe rebaja a 3,3 millones los usuarios perdidos en Cercanías en València desde 2008 y destaca que crecen casi un 30 % en la última década

Los 'otros tesoros' encontrados en la Comunitat Valenciana

Los 'otros tesoros' encontrados en la Comunitat Valenciana

La vuelta de vacaciones dejerá un millón de desplazamiento en las carreteras valencianas

La vuelta de vacaciones dejerá un millón de desplazamiento en las carreteras valencianas

¿Eres familiar de alguno de ellos? Buscan a las familias de once valencianos muertos hace más de 80 años

¿Eres familiar de alguno de ellos? Buscan a las familias de once valencianos muertos hace más de 80 años

El robo de monedas de oro en museos españoles se repite: el tesoro de Villena, el tercer expolio del año

El robo de monedas de oro en museos españoles se repite: el tesoro de Villena, el tercer expolio del año

Riba-roja vibra con la Entrada Mora y Cristiana e inicia sus fiestas del Crist

Riba-roja vibra con la Entrada Mora y Cristiana e inicia sus fiestas del Crist
Tracking Pixel Contents