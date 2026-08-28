La vuelta de vacaciones dejerá un millón de desplazamiento en las carreteras valencianas

Las vacaciones llegan a su fin con él regresa también la vuelta a casa y la operación retorno. La Dirección General de Tráfico prevé que durante todo el fin de semana se registren un millón de desplazamientos por las carreteras valencianas. Este dato se suma a los deplazamiento registrados durante todo el verano en la Comunitat Valenciana con más de 13,7 millones de vehículos, un 3,7% más respecto al año pasado.

La DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial para asegurar la regulación vial y la seguridad durante todo el fin de semana. Su comienzo tendrá lugar oficialmente a partir de las 15:00 horas del viernes 28 de agosto y se extenderá hasta las 00:00 horas del lunes 31 de agosto.

Las zonas de mayor concentración de tráfico

Desde la DGT insisten en los puntos de mayor concentración de tráfico y sus horas más conflictivas, con el fin de evitarlos. Por este motivo, la DGT ha compartido la información. Las franjas horarias más conflictivas se concentrarán el viernes de 16:00 a 22:00 horas, el sábado de 08:00 a 21:00 horas, y tanto el domingo como el lunes de 08:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

En cuanto a la red viaria, en la provincia de Alicante se prevén dificultades en la circunvalación A-70 entre los kilómetros 0 y 31,2, así como en la N-332 en los accesos a Altea, El Altet-Santa Pola, la costa y Torrevieja. Por su parte, Castellón registrará complicaciones en la CV-13 a la altura del ramal de enlace con la AP-7 y la N-340 en Torreblanca. Por túltimo, en la provincia valenciana los tramos más conflictivos se localizarán en la A-3 a su paso por Requena y Quart de Poblet, en el enlace de la A-3 con la A-7, en la variante de Gandía y travesías semafóricas de Bellreguard y Oliva de la N-332, en los accesos playeros de Tavernes de la Valldigna y Cullera, y en la CV-500 entre el fin de la autovía y la rotonda del Sidi, además del tramo entre El Perellonet y El Saler.

VALENCIA. VLC. Atascos de tráfico en el puente de Campanar / Fernando Bustamante / LEV

Para evitar las aglomeraciones y facilitar la fluidez circulatoria en estos puntos críticos, las autoridades de tráfico establecerán medidas especiales de regulación y ordenación vial que se implementarán de forma coordinada en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Estas medidas irán adaptándose a las necesidades de la circulación en tiempo real a lo largo de los cuatro días que durará el dispositivo.

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Recomendaciones de los profesionales

Ante la magnitud de este retorno vacacional, los profesionales piden prudencia y responsabilidad a los conductores. Las recomendaciones de seguridad que han querido destacar desde la DGT han sido la obligación de respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener siempre la distancia de seguridad adecuada. También han querido recordar la importancia de apagar el teléfono móvil para evitar distracciones, utilizar correctamente el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil para los menores, y realizar paradas obligatorias para descansar al menos cada dos horas en trayectos de larga distancia. Una vez puestas las cartas sobre la mesa y las recomendaciones refrescadas, es responsabilidad de cada uno llevarlas a cabo y preservar así la seguridad vial en una fecha con tantas complicaciones como esta.