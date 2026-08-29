Los sindicatos de bomberos forestales denuncian su infrautilización en el incendio del Saler y el despligue de la UME: "Es un disparate"

El dispositivo desplegado por el Ayuntamiento de València y la Generalitat para contener el incendio forestal en la Devesa del Saler, desatado este jueves y que ha calcinado al menos 37 hectáreas del parque natural, está generando críticas de los propios profesionales de la extinción, que cuestionan los recursos movilizados para la emergencia por el mando operativo y denuncian que este refleja las carencias de medios existentes a nivel municipal y autonómico.

El sindicato mayoritario de los bomberos forestales de la Generalitat, CGT, y CC OO, ponen el foco en la escasa movilización de unidades de este cuerpo, especializado en fuegos como el de la Devesa del Saler, de tipo forestal, frente al mayor despliegue de bomberos del Ayuntamiento de València. Es una dinámica que denuncian habitualmente, también respecto al Consorcio de Bomberos, dependiente de las diputaciones y que ostenta las competencias en esta materia por una encomienda de la Generalitat.

El cuerpo municipal dispone de un retén en el propio parque natural pero, según las fuentes sindicales, no tiene la misma formación en incendios de gran vegetación por su carácter "urbano". Esa menor preparación frente a incendios forestales la reconocen a este diario también fuentes del sindicato mayoritario de bomberos del ayuntamiento, el SPPBL, que lamentan no recibir formación en materia forestal por parte del consistorio.

Falta formación específica

"Tienen razón", reconoce este profesional acerca de las afirmaciones de los forestales sobre la menor experiencia en incendios forestales del cuerpo municipal, que han proliferado en las redes sociales. "No tenemos sus conocimientos porque el ayuntamiento no se ha preocupado de darnos formación específica. Se preocupan por la imagen, por que se nos vea, pero no de formarnos. Conocemos mejor la zona, sí, pero no sabemos cómo tener en cuenta variantes como el viento, por ejemplo". El cambio de viento fue una de las causas que el jueves agravó la evolución del incendio, forzando la evacuación de la pedanía del Saler.

Valencia.Segundo día Incendio forestal en La Dehesa de El Saler Desalojados del pueblo, hostelería y playas Parque natural de la Albufera VLC / JM LOPEZ / LEV

Los vecinos del Saler también piden que se mejore y amplíe la formación de los bomberos municipales para intervenir en un bosque tan particular como la Devesa. "Es necesario que los bomberos del Ayuntamiento de València, que son fundamentalmente bomberos urbanos, estén formados para actuar, ya no en incendios forestales en general, sino en la Devesa del Saler. Deben tener los recursos necesarios y conocimientos del terreno, del cambio del viento, de los caminos y de cómo acabar con el fuego en un bosque tan particular como este", explica Javier Jiménez Romo, biólogo y vecino del Saler.

Dos de 28 unidades forestales activadas

Tras recibir el aviso del incendio, el Centro de Coordinación de Emergencias informó de la movilización de una unidad terrestre y una helitransportada de los Bomberos Forestales de la Generalitat. Este cuerpo autonómico dispone de 28 unidades en toda la provincia de Valencia, dos de ellas aéreas. Frente a esto, el mando operativo, en manos de los bomberos municipales, ordenó el despliegue de seis dotaciones, una ambulancia, tres vehículos y una unidad de drones de los bomberos de València.

CGT y CC OO critican que pese a esa "infrautilización" de los bomberos forestales ante un fuego en el que están especializados, no sólo se haya priorizado la movilización de bomberos "urbanos", sino que además se solicitara el despliegue de la UME al Gobierno poco antes de las 17.00 horas, tras elevar la emergencia a nivel 2.

"Si hace falta la UME es que el sistema está colapsado"

Varias fuentes sindicales ven desmedida esta petición de apoyo al Estado para un incendio forestal "en terreno plano" y "confinado" por el mar, l'Albufera y varias carreteras, que según remarcan "no puede tener mucho recorrido". Lo consideran un "disparate" a nivel operativo.

En ese sentido, consideran que recurrir a medios ajenos para un fuego de estas características "deja al descubierto que el sistema de Emergencias de la Generalitat hace aguas". Hablan de una "gestión nefasta" y denuncian que si "para un incendio de 30 hectáreas y en un área confinada hace falta la UME, es que el sistema está colapsado".

Según ha podido saber este periódico, de las 28 unidades de bomberos forestales distribuidas por toda la provincia de Valencia, este jueves cuando se declaró el incendio en el Saler sólo cuatro de ellas estaban al completo, mientras en 22 faltaba algún componente y dos estaban directamente inoperativas. Una unidad se considera completa cuando la componen cinco brigadistas y un conductor de autobomba (salvo algunas excepciones en las que no hay camión de apoyo). Si dispone de tres o cuatro integrantes pasa a estar incompleta mientras con dos o menos se declara inoperativa.

La dirección técnica y operativa de la emergencia ha recaído en los bomberos València, confirman ambas instituciones. Según explican a este diario, en seguimiento del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, "la incorporación de nuevos medios al incendio se realiza de forma organizada y según las necesidades demandadas por el Director del Puesto de Mando Avanzado (PMA)", en manos del cuerpo municipal.

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Una vez decretado el nivel dos, Emergencias podría haber asumido el mando, pero se decidió mantenerlo a cargo del ayuntamiento, que por tanto era quien solicitaba los medios a incorporar mientras Emergencias era la encargada de asignarlos en función de la disponibilidad.