Compromís y PSPV, al ataque contra Catalá por el incendio del Saler: Exigen que retire las competencias a Vox tras ejecutar el 5 % de inversiones

El incendio del Saler está estabilizado, pero la bronca política sigue muy activa. Compromís y PSPV han salido este sábado a criticar a la alcaldesa de València, María José Catalá, tanto por la gestión de este fuego, uno de los más devastadores de la historia en el parque natural, como por los trabajos de prevención previos realizados por el equipo de gobierno del ayuntamiento en este enclave. La coalición valencianista denuncia que el consistorio sólo ha ejecutado el 5 % de las inversiones previstas para la Devesa en el presupuesto municipal. Este área es competencia de Vox, socio de Catalá en el ayuntamiento, motivo por el que el PSPV ha exigido a la alcaldesa que retire las competencias al concejal José Gosálbez.

Compromís vincula la baja inversión en materia de prevención con el acumulado de incendios y de hectáreas quemadas en el Saler durante el mandato de Catalá y Vox respecto a épocas anteriores. La portavoz municipal de la coalición, Papi Robles, apunta a un cambio de tendencia con los incendios en el parque natural esta legislatura, con más fuegos y más potentes. Según los datos aportados por Robles, "entre 2010 y 2022, la Devesa sufrió 21 incendios que quemaron un total de 6,14 hectáreas" mientras que desde 2023 se han registrado 19 y este último, que ha calcinado algo más de 37 hectáreas, "ha quemado él solo seis veces más que todos los fuegos de la última década sumados".

La concejala valencianista reitera que el gobierno de Catalá "tiene que dar muchas explicaciones" tanto por el trabajo previo como por la operativa desplegada, que también ha generado críticas: "Queremos saber cómo se hizo esa prevención, si la Generalitat y el Ayuntamiento dotaron de suficientes medios dada la necesidad tan rápida de intervención de la Unidad Militar de Emergencias", señala Robles.

Además, la dirigente de la coalición denuncia que la ejecución de inversiones del Servicio Devesa-Albufera a 31 de julio de 2026 es de 59.713,50 euros, apenas un 5,44 % del total. El cumplimiento global del servicio del parque natural es del 18,3 % y el del servicio de Bomberos, del 15,29 %, según los datos de Compromís a 31 de julio.

Desde el ayuntamiento aportan otros datos. En un comunicado de respuesta firmado por la primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo, el PP habla de un "incremento del 68,6 % de las tonelaras de poda retiradas de la Devesa" respecto a la anterior legislatura y de un aumento en la inversión en ese campo de un 46 %. "No aceptamos lecciones cuando ellos se centraron más en su política de maquetas que en los trabajos de prevención".

La gestión de Vox, también en el foco

Las competencias en el parque natural recaen en Vox, lo que vale a la izquierda para cargar contra el concejal Gosálbez y también, por elevación, contra la propia alcaldesa. "Todavía no hemos escuchado al concejal responsable, José Gosálbez, dar ninguna explicación pública de la gestión del incendio. ¿Lo esconde Catalá? Probablemente sí", concluye Robles, que considera que "darle la joya ambiental de València a un partido negacionista es asumir automáticamente sus tesis. La crisis climática no se puede poner en duda", añade la portavoz de Compromís.

En el PSPV dan un paso más y reclaman a Catalá la retirada de las competencias de la Devesa a los voxistas. "No podemos dejar la protección de uno de nuestros espacios naturales más valiosos en manos de quien niega los efectos del cambio climático", defiende la concejal socialista Elisa Valía, quien considera que el incendio del Saler "demuestra la absoluta incapacidad" de Catalá para gestionar emergencias. Una puerta que ha cerrado de plano San Segundo, que considera "disparatado" la exigencia.

Valía también denuncia que "no se ejecutan las inversiones" en el parque natural y que "la política de prevención de incendios" del consistorio es "nefasta”. En esta línea, responsabiliza a la alcaldesa por la “falta de prevención, falta de reacción y falta de puesta a disposición de los medios en el momento adecuado para extinguir el fuego cuando todavía era abordable y de pequeñas dimensiones”. Valía ha incidido especialmente en “los trabajos preventivos” que, según ha denunciado, “no se han realizado pese al riesgo existente en la Devesa” y las advertencias de su formación.

Los socialistas reclaman comparecencias, inlcuida la de Catalá, en pleno para dar cuenta de la gestión del "peor incendio de la historia" del Saler. "No puede esconderse más. Tiene que salir, dar la cara y explicar qué ha hecho, qué no ha hecho y por qué el Saler ha llegado a esta situación”, señala Valía.

Un "polvorín" como herencia, dice el PP

La corporación municipal ha vuelto a censurar a la izquierda por "politizar un desastre" sin "ni siquiera" esperar a que el fuego haya sido dado por controlado. San Segundo, ha repelido las críticas sobre la baja inversión apelando a la herencia recibida del anterior consistorio, de Compromís y PSPV, que "durante ocho años dio la espalda y no tomó ni una medida de prevención sobre el bosque. De hecho --añade--, esta dejadez ha provocado que se convierta en un polvorín al no invertir en la prevención y no ejecutar ni una de las medidas del Plan Contra Incendios de El Saler que ellos mismos aprobaron”.

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Asimismo, recuerda que el gobierno de Catalá "está pendiente del Saler desde el primer día" y que “ha sido quien ha puesto en marcha los cañones de Sideinfo y tiene un plan para su ampliación y seguir protegiendo la Devesa. Es vergonzoso escucharles cuando ni siquiera fueron capaces de poner en marcha una sola medida de prevención de las marcadas en el Plan contra Incendios de la Devesa que ellos mismos aprobaron siendo gobierno”.