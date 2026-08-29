La Guardia Civil investiga las cámaras de la autovía de Madrid en busca de pistas sobre la ruta de huida de los ladrones del Tesoro de Villena

La Guardia Civil de Alicante rastrea en las cámaras de tráfico pistas del paradero de los asaltantes en el robo del Tesoro de Villena. La clave está en averiguar la trayectoria de huida. Aunque se guarda total mutismo sobre el avance de las investigaciones, uno de los datos que ha trascendido es que en las horas próximas un conductor alertó que le acababan de adelantar dos vehículos de alta gama circulando a toda velocidad por la A-31, la autovía de Madrid, y que da acceso a importantes vías con las que podrían ponerse en muy pocas horas en la otra punta del país. El testigo fue localizado mientras la patrullas ya estaban dando batidas por las inmediaciones en busca de pistas del paradero de los sospechosos.

Las cámaras les captaron tanto dentro como fuera del Museo durante el asalto, pero ahora falta determinar cuál fue el itinerario para alejarse del escenario del crimen, aunque iban con el rostro cubierto.

A través de esa vía, que se encuentra a apenas cuatro minutos del Museo de Villena, podrían haber continuado hasta Madrid; o bien seguir la AP-7 a través de la costa para cruzar la frontera a Francia; o irse hasta Andalucía a través de Murcia. Buenas comunicaciones que les permitirían situarse en la otra punta del país en muy pocas horas. Por este motivo, poder ubicar los movimientos de los asaltantes durante la huida en los treinta o cuarenta minutos posteriores al asalto van a ser vitales para poder reconstruir la fuga. Por el momento, no hay constancia de la aparición de algún vehículo calcinado. Algo que suelen usar como modus operandi las bandas organizadas después de cometer un golpe, para deshacerse de cualquier pista que permita identificarlos. De momento, no han trascendido datos sobre los vehículos usados para perpetrar el robo, aunque las fuentes consultadas dan por hecho que probablemente serán robados y con matrículas falsas.

Precisión en los horarios

El robo del Tesoro de Villena estaba planificado con precisión milimétrica, hasta el punto de que los tiempos revelan hasta qué punto estaba todo cronometrado. La primera alarma se disparó en las instalaciones del polideportivo municipal de Villena a las 5:16 de la madrugada del jueves, una alerta que necesariamente había que comprobar y que obligó a desplazarse a los servicios que estaban de guardia. Cuatro minutos después, se disparaba la alarma del Museo de Villena y todo apuntaba a que esta vez no era una alerta falsa. Los patrones de tiempo se repiten, ya que cuatro minutos es el tiempo que necesitaron los asaltantes para romper el cristal de las vitrinas y llevarse las joyas del Museo. Coches de alta gama y capaces de alcanzar elevadas velocidades, les sirvieron para alejarse de allí. La autovía se encuentra a tan solo cuatro minutos. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local se personaron en el edificio del museo a toda velocidad y llegaron sobre las 5:30. Pero no fue suficiente, ya que los asaltantes ya no estaban. En esos primeros momentos de confusión, los primeros agentes que llegaron se encontraron la cristalera en el suelo y confirmaron que se habían llevado las piezas del tesoro en el interior, a pesar de las fuertes medidas de seguridad con las que eran custodiadas.

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Cultura niega falta de seguridad

Tras los asaltos simulares que se han registrado tanto en otros museos de España como de otros países europeos, desde la Conselleria de Cultura se subrayó que «lo sucedido en Villena no debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad de los museos españoles, que cuentan con protocolos sólidos y personal altamente cualificado, sino como una llamada a reforzar la cooperación y adaptar las medidas a una amenaza que evoluciona en toda Europa» En este sentido subrayó que esta tendencia, confirmada recientemente por Europol, «evidencia que el patrimonio cultural español y europeo se enfrenta a un fenómeno delictivo creciente y cada vez más violento, ante el que ningún país ni institución está exento».