La memoria por las víctimas de la dana no se va de vacaciones y siguen pidiendo que Mazón deje de ser aforado

Ni el calor ni las vacaciones han podido con una nueva concentración en la plaza de la Virgen de València para pedir la supresión del aforo de Carlos Mazón. Han pasado 22 meses de la dana y “veintidós meses también saliendo el pueblo valenciano a denunciar la negligencia de Mazón y su Consell”, han señalado desde las diversas asociaciones organizadoras.

Aunque con una temperatura sofocante, los grados no han disminuido ni un solo ápice la participación así cómo tampoco la petición de la pérdida del aforamiento del ex president para que afronte “una negligencia que provocó que una de las catástrofes naturales más grandes del País Valencià se convirtiera en una catástrofe humana con 233 víctimas mortales”, señalan desde la organización. De nuevo, como cada 29 de cada mes, más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano (ADSV) han vuelto a convocar una concentración porque “la memoria no hace vacaciones”, señalan en referencia a que el pueblo no olvida lo que pasó y lo que no pasó.

Preguntas sin respuesta 22 meses después

De hecho, se siguen preguntando: ¿Por qué la alerta llegó tan tarde? ¿Quién responde por lo que no se hizo? ¿Cuántas vidas se habrían podido salvar? ¿Cuántos minutos vale una vida? Todo ello sin olvidar el papel del que era president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, donde se preguntan una vez más: ¿Por qué Mazón conserva su acta de diputado? ¿Ser la máxima autoridad no implica ninguna responsabilidad? Preguntas, un mes más, y ya van 22, sin respuestas todavía. Exigen justicia y reparación pero también respuestas y verdades.

De nuevo han querido hacer ver que las 233 víctimas mortales –231 reconocidas por la jueza de Catarroja y los 2 operarios que murieron en las tareas de reconstrucción– hoy seguirían vivas “de no haber sido por la dejación de las funciones del gobierno valenciano, en general, y de quien era en ese momento su president, en particular”.

Así las cosas, representantes de las asociaciones de víctimas y de los CLER han vuelto a expresar este sábado, en voz alta, estas preguntas y otras más durante la concentración que ha tenido lugar en la plaza de la Virgen de València. Una concentración que ha contado con una nutrida representación de familiares que perdieron a sus seres queridos aquella fatídica noche del 29 así como de quienes sufrieron también en carne propia la situación.

El barro no tiene color

Desde una de las asociaciones convocantes se ha pedido al PP y a Vox que le retiren el aforamiento al ex president Mazón, porque el barro no tiene color y debe responder a muchas preguntas para que puedan seguir buscando esa justicia que, 22 meses después, todavía no ha llegado.

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Además, en un gesto de solidaridad, se ha contado con la actuación del cantautor Pau Alabajos y la concentración ha finalizado con las diversas collas de dolçainer i tabaleters como viene siendo habitual en cada una de las movilizaciones anteriores.