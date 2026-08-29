Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Saler hoyEsmorzar XeracoFallecida CulleraImágenes incendioCañones El SalerVuelta a casaPensión jubilación
instagramlinkedin

Monarquía

La pequeña Noruega de La Marina llora la muerte del rey Harald V

L'Alfàs del Pi es la segunda mayor colonia del mundo de ciudadanos de este país con 2.500 censados, aunque estima que son 8.000

Varios vecinos de L'Alfàs del Pi en las celebraciones del Día Nacional de Noruega en 2024.

Varios vecinos de L'Alfàs del Pi en las celebraciones del Día Nacional de Noruega en 2024. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Prieto

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicante

L'Alfàs del Pi está de luto por la muerte del rey Harald V este viernes 28 de agosto. La mayor colonia noruega del país llora la muerte del monarca a los 89 años. De hecho, en la iglesia noruega de la localidad las banderas ondean a media asta, iglesia a la que varias decenas de ciudadanos se acercaron el mismo viernes, tras conocer el deceso del rey, a poner velas y flores. "Es muy triste, era como un abuelo para nosotros, lo conocemos de toda la vida", explica una vecina en declaraciones a À Punt.

El propio Ayuntamiento trasladó sus condolencias al rey sucesor Haakon VIII, a la Familia Real y "al conjunto del pueblo noruego". Este municipio de la Marina Baixa tiene 21.080 habitantes, de los que 2.500 tienen nacionalidad noruega, aunque el Consistorio estima que la cifra real de residentes noruegos es de 8.000.

La pequeña Noruega

"L’Alfàs del Pi es conocido como 'la pequeña Noruega', una denominación que refleja una realidad construida durante más de medio siglo", señala la carta. El Ayuntamiento ha asegurado que es la segunda mayor colonia de noruegos del mundo, mientras que la primera está en Londres.

"Esta relación se manifiesta de manera especial cada año con la celebración del Día Nacional de Noruega, una tradición que mantenemos desde hace más de cincuenta años y que constituye una de las expresiones más queridas de la amistad que une a nuestros dos pueblos", explica.

"Miles de ciudadanos noruegos han encontrado en nuestro municipio un lugar para vivir, convivir y formar parte de nuestra comunidad, creando unos lazos humanos, culturales y afectivos que hoy forman parte de nuestra propia identidad", explica.

Noticias relacionadas

Luto

El alcalde de Alfàs del Pi, Vicent Arqués, del PSOE, ha explicado que están a la espera de una respuesta de la Embajada de Noruega antes de organizar cualquier acto en señal de luto, algo que puede demorarse debido a la gran cantidad de peticiones que tendrá la embajada. Arqués ha explicado que ahora mismo "hay pocos noruegos en el municipio, porque suelen regresar a mitad de septiembre".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet anuncia la vuelta del poniente y activa el aviso amarillo por altas temperaturas en Valencia
  2. La diminuta criatura descubierta en una sima de la Serra Calderona que sorprende a los científicos
  3. Sí habrá menú halal en los colegios valencianos: 'La modificación que ha introducido Vox no cambia nada
  4. Arcadi España recuerda a Llorca que ante la falta de recursos para acoger a menores tiene 3.669 millones del Estado pendientes de aceptar
  5. Castellón, la provincia más castigada por los incendios, pierde en 2026 casi un millón de euros en prevención de incendios
  6. La red de Cercanías de Valencia pierde 10 millones de pasajeros en los últimos 20 años
  7. Los vecinos del Saler desalojados: “Es lo peor que podía pasar. Nos dicen que el fuego va hacia el bosque"
  8. La Vuelta a España llega a Camp de Túria: carreteras cortadas, horarios y sitios prohibidos para aparcar

PP y PSOE, dos relatos frente al fuego: ¿Pirómanos o cambio climático?

PP y PSOE, dos relatos frente al fuego: ¿Pirómanos o cambio climático?

Utiel reivindica el legado universal de Enrique Rambal en sus fiestas

Utiel reivindica el legado universal de Enrique Rambal en sus fiestas

L’Eliana exige a FGV que avise de cualquier cambio en el paso peatonal del metro mientras sigue pendiente una solución definitiva

L’Eliana exige a FGV que avise de cualquier cambio en el paso peatonal del metro mientras sigue pendiente una solución definitiva

La memoria por las víctimas de la dana no se va de vacaciones y siguen pidiendo que Mazón deje de ser aforado

La memoria por las víctimas de la dana no se va de vacaciones y siguen pidiendo que Mazón deje de ser aforado

Designan al Hospital Peset centro de referencia para regenerar cartílago de rodilla con células madre del paciente

Compromís y PSPV, al ataque contra Catalá por el incendio del Saler: Exigen que retire las competencias a Vox tras ejecutar el 5 % de inversiones

Compromís y PSPV, al ataque contra Catalá por el incendio del Saler: Exigen que retire las competencias a Vox tras ejecutar el 5 % de inversiones

Europa y su frontera Sur: Ceuta en el contexto de la gran brecha mediterránea

Europa y su frontera Sur: Ceuta en el contexto de la gran brecha mediterránea

Los sindicatos de bomberos forestales denuncian su infrautilización en el incendio del Saler y el despligue de la UME: "Es un disparate"

Tracking Pixel Contents