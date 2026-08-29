La pequeña Noruega de La Marina llora la muerte del rey Harald V

L'Alfàs del Pi está de luto por la muerte del rey Harald V este viernes 28 de agosto. La mayor colonia noruega del país llora la muerte del monarca a los 89 años. De hecho, en la iglesia noruega de la localidad las banderas ondean a media asta, iglesia a la que varias decenas de ciudadanos se acercaron el mismo viernes, tras conocer el deceso del rey, a poner velas y flores. "Es muy triste, era como un abuelo para nosotros, lo conocemos de toda la vida", explica una vecina en declaraciones a À Punt.

El propio Ayuntamiento trasladó sus condolencias al rey sucesor Haakon VIII, a la Familia Real y "al conjunto del pueblo noruego". Este municipio de la Marina Baixa tiene 21.080 habitantes, de los que 2.500 tienen nacionalidad noruega, aunque el Consistorio estima que la cifra real de residentes noruegos es de 8.000.

La pequeña Noruega

"L’Alfàs del Pi es conocido como 'la pequeña Noruega', una denominación que refleja una realidad construida durante más de medio siglo", señala la carta. El Ayuntamiento ha asegurado que es la segunda mayor colonia de noruegos del mundo, mientras que la primera está en Londres.

"Esta relación se manifiesta de manera especial cada año con la celebración del Día Nacional de Noruega, una tradición que mantenemos desde hace más de cincuenta años y que constituye una de las expresiones más queridas de la amistad que une a nuestros dos pueblos", explica.

"Miles de ciudadanos noruegos han encontrado en nuestro municipio un lugar para vivir, convivir y formar parte de nuestra comunidad, creando unos lazos humanos, culturales y afectivos que hoy forman parte de nuestra propia identidad", explica.

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Luto

El alcalde de Alfàs del Pi, Vicent Arqués, del PSOE, ha explicado que están a la espera de una respuesta de la Embajada de Noruega antes de organizar cualquier acto en señal de luto, algo que puede demorarse debido a la gran cantidad de peticiones que tendrá la embajada. Arqués ha explicado que ahora mismo "hay pocos noruegos en el municipio, porque suelen regresar a mitad de septiembre".