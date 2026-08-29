Plataforma Forestal Valenciana: "La protección de ver y no tocar no está funcionando"

La Plataforma Forestal Valenciana (PFV) considera que la política de "protección pasiva" de ver y no tocar los montes valencianos no está funcionando. La entidad, que agrupa a propietarios forestales, investigadores, ingenieros y expertos, defiende que proteger los montes no debe significar "abandonarlos a su suerte, sino gestionarlos de manera activa y sostenible".

"El final de agosto está siendo terrible para la Comunitat Valenciana. Tres incendios en tres parques naturales protegidos implica que debemos revisar el término 'protegido' así que es necesario estudiar la eficacia de las políticas medioambientales vigentes", explica Rafa Delgado, ingeniero rural y miembro de la Plataforma Forestal, para quien la coincidencia de estos fuegos "no es una simple cuestión de mala suerte, sino la evidencia de que esta protección indefinida no es protección".

Y es que Delgado asegura que la etiqueta "proteger" implica "definir contra qué se quiere proteger para actuar ante esa amenaza concreta y definida". Sin embargo, el experto recalca que la normativa actual tiene un error de enfoque. "La normativa de espacios protegidos valencianos implica una protección que actúa contra las personas que habitan ahí. Se ataca a la propia población rural, pero la verdadera amenaza para el monte no es el habitante rural o la actividad agraria, sino el fuego descontrolado", lamenta.

Es más, recalca que basar la conservación en restricciones y prohibiciones constantes solo acelera la despoblación y la falta de vertebración del territorio. "La protección es equivocada" porque la realidad muestra que "no se está defendiendo de forma efectiva el valor real del bosque. Se declaran protegidos contra su propia población rural, y es un error de enfoque".

Abandono rural

Delgado explica que los grandes incendios forestales "aparecen en el momento en el que comienza el abandono rural". "Al retirarse la agricultura y la ganadería tradicional, la masa forestal se expande sin control ni orden. Nunca hemos tenido tanto bosque", señala, advirtiendo de que acumular vegetación de forma pasiva "no garantiza un pulmón verde sano", sino un polvorín.

Por ello, para la Devesa del Saler la Plataforma Forestal Valenciana recomienda medidas como introducir el pastoreo "porque puede reducir la carga de combustible de forma sostenible". "El pastoreo en paisajes culturales es clave. No introducir la ganadería y actuaciones combinadas que permitan bajar el combustible porta la destrucción del paisaje", explica Delgado, tras recordar que la Devesa, por su ubicación y características, debe gestionarse como lo que es: un bosque urbano.

Además, entre otras medidas que las Administraciones deberían abordar para proteger la Devesa del Saler, el experto propone "romper la continuidad horizontal y vertical de la vegetación para evitar que el fuego se propague rápidamente; realizar una limpieza y eliminación selectiva del sotobosque y compartimentar el espacio para facilitar el control de eventuales focos".

Por último, Delgado critica la pretensión de transformar este espacio singular en un "bosque verde" intocable, un estado que, asegura, nunca ha sido el suyo. "La Devesa es una estructura ganadera y pecuaria. Es un paisaje cultural", recalca.

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Y es que para el técnico, la prohibición de intervenir en la naturaleza provoca que los elementos de gestión tradicionales se vuelvan destructivos. "El fuego es una herramienta doméstica que se convierte en salvaje y nos hace enfrentarnos a una especie de efecto boomerang. Abandonar los espacios y prohibir la gestión nos lleva a estas circunstancias", advierte el experto.