València, la zona cero de la dana y el sur de Alicante concentran casi la mitad de fondos para climatizar las aulas

Los primeros 16 millones del plan EduClima de la Generalitat, la primera medida contra las sofocantes temperaturas en las aulas, han llegado. El plan que reparte entre los centros educativos fondos para financiar actuaciones como la instalación de aires acondicionados, equipos portátiles o ‘pingüinos’, toldos, persianas o elementos de sombra, se materializa después de meses de presión sindical y en plena negociación con los docentes, que han situado la climatización de las aulas entre las reivindicaciones de la huelga indefinida ahora suspendida. El reparto de esta primera partida deja también un mapa del calor y las necesidades térmicas: los fondos se concentran especialmente en tres zonas, València, l’Horta Sud y el sur de Alicante.

La explicación es lógica. Por una parte, la capital de la Comunitat Valenciana reúne por sí sola una elevada cantidad de centros y alumnado. Por otra, l’Horta Sud, zona cero de la dana, concentra numerosos colegios e institutos con necesidades de infraestructura después de la dana de 2024. En tercer lugar, el sur alicantino -desde L’Alacantí hasta la Vega Baja- agrupa comarcas muy expuestas a las altas temperaturas y al riesgo de desertificación. Por eso, en conjunto, estas tres áreas concentran casi la mitad de los fondos destinados a climatizar las aulas.

Más de 1.600 centros beneficiados

En total, el plan beneficia a 1.616 centros de titularidad de la Generalitat, que ya han recibido las cantidades asignadas para comenzar a ejecutar las actuaciones. Las ayudas oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro y deberán destinarse a mejorar el confort térmico de los edificios, con prioridad para las aulas con más problemas -o sea, más calor- por su orientación, su ubicación en el centro o la falta de sistemas de protección solar.

En casi todos los casos, las actuaciones deberán estar ejecutadas antes de octubre de 2026, aunque el plazo se amplía hasta marzo de 2027 en los casos en los que sea necesario adaptar la instalación eléctrica de los colegios o institutos. Estos 16 millones son solo la primera partida de EduClima, un plan con el que la Generalitat asegura que invertirá 140 millones de euros hasta 2029.

Valencia: la capital y el área metropolitana se llevan más de la mitad

En la provincia de Valencia, que concentra 7,2 millones de euros de esta primera partida, el reparto apunta sobre todo a la capital y su área metropolitana. València ciudad encabeza la lista con 1,599 millones repartidos entre 150 centros, seguida muy de cerca por l’Horta Sud, que recibe 1,438 millones para 129 colegios e institutos. Solo estas dos demarcaciones suman algo más de 3 millones de euros, el 42% de todos los fondos destinados a la provincia. Si se añade l’Horta Nord, tercera en el reparto con 761.500 euros para 76 centros, las tres áreas superan ya la mitad de la inversión provincial, con 3,8 millones y cerca del 53% del total. A continuación aparecen la Ribera Alta, con 646.000 euros; la Safor, con 503.500; y el Camp de Túria, con 442.000. Si se excluye València ciudad y se atiende únicamente a las comarcas tradicionales, l’Horta Sud, l’Horta Nord y la Ribera Alta son las tres que más fondos reciben y juntas concentran 2,85 millones, casi cuatro de cada diez euros repartidos en toda la provincia.