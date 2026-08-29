València, la zona cero de la dana y el sur de Alicante concentran casi la mitad de fondos para climatizar las aulas
Los datos de la Conselleria de Educación indican que las carencias de infraestructuras en las localidades de la barrancada, las zonas en riesgo de desertificación y las grandes capitales concentran las mayores necesidades de climatización
Los primeros 16 millones del plan EduClima de la Generalitat, la primera medida contra las sofocantes temperaturas en las aulas, han llegado. El plan que reparte entre los centros educativos fondos para financiar actuaciones como la instalación de aires acondicionados, equipos portátiles o ‘pingüinos’, toldos, persianas o elementos de sombra, se materializa después de meses de presión sindical y en plena negociación con los docentes, que han situado la climatización de las aulas entre las reivindicaciones de la huelga indefinida ahora suspendida. El reparto de esta primera partida deja también un mapa del calor y las necesidades térmicas: los fondos se concentran especialmente en tres zonas, València, l’Horta Sud y el sur de Alicante.
La explicación es lógica. Por una parte, la capital de la Comunitat Valenciana reúne por sí sola una elevada cantidad de centros y alumnado. Por otra, l’Horta Sud, zona cero de la dana, concentra numerosos colegios e institutos con necesidades de infraestructura después de la dana de 2024. En tercer lugar, el sur alicantino -desde L’Alacantí hasta la Vega Baja- agrupa comarcas muy expuestas a las altas temperaturas y al riesgo de desertificación. Por eso, en conjunto, estas tres áreas concentran casi la mitad de los fondos destinados a climatizar las aulas.
Más de 1.600 centros beneficiados
En total, el plan beneficia a 1.616 centros de titularidad de la Generalitat, que ya han recibido las cantidades asignadas para comenzar a ejecutar las actuaciones. Las ayudas oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro y deberán destinarse a mejorar el confort térmico de los edificios, con prioridad para las aulas con más problemas -o sea, más calor- por su orientación, su ubicación en el centro o la falta de sistemas de protección solar.
En casi todos los casos, las actuaciones deberán estar ejecutadas antes de octubre de 2026, aunque el plazo se amplía hasta marzo de 2027 en los casos en los que sea necesario adaptar la instalación eléctrica de los colegios o institutos. Estos 16 millones son solo la primera partida de EduClima, un plan con el que la Generalitat asegura que invertirá 140 millones de euros hasta 2029.
Valencia: la capital y el área metropolitana se llevan más de la mitad
En la provincia de Valencia, que concentra 7,2 millones de euros de esta primera partida, el reparto apunta sobre todo a la capital y su área metropolitana. València ciudad encabeza la lista con 1,599 millones repartidos entre 150 centros, seguida muy de cerca por l’Horta Sud, que recibe 1,438 millones para 129 colegios e institutos. Solo estas dos demarcaciones suman algo más de 3 millones de euros, el 42% de todos los fondos destinados a la provincia. Si se añade l’Horta Nord, tercera en el reparto con 761.500 euros para 76 centros, las tres áreas superan ya la mitad de la inversión provincial, con 3,8 millones y cerca del 53% del total. A continuación aparecen la Ribera Alta, con 646.000 euros; la Safor, con 503.500; y el Camp de Túria, con 442.000. Si se excluye València ciudad y se atiende únicamente a las comarcas tradicionales, l’Horta Sud, l’Horta Nord y la Ribera Alta son las tres que más fondos reciben y juntas concentran 2,85 millones, casi cuatro de cada diez euros repartidos en toda la provincia.
Municipio
Fondos
Centros beneficiados
València
1.599.000 €
150
Torrent
250.500 €
18
Sagunt
186.000 €
20
Gandia
179.000 €
15
Paterna
170.500 €
17
Ontinyent
156.500 €
13
Alzira
148.500 €
12
Xàtiva
143.500 €
12
Mislata
135.000 €
12
Aldaia
121.000 €
12
La zona cero de la dana concentra gran parte de la inversión en la provincia, pero la mayor parte va a localidades que sufrieron algo menos el impacto de la barrancada. Dentro de l’Horta Sud, Torrent destaca con claridad como el municipio que más fondos recibe: 250.500 euros repartidos entre 18 centros educativos, el 17% de todo el dinero destinado a la comarca. A bastante distancia aparecen Mislata, con 135.000 euros; Aldaia, con 121.000; Manises, con 117.000; y Xirivella, con 113.000. Solo estas cinco localidades concentran 736.500 euros, algo más de la mitad de los 1,438 millones asignados a l’Horta Sud. Si se amplía el foco a las diez localidades con mayor inversión —sumando Quart de Poblet, Catarroja, Paiporta, Silla y Picassent—, acumulan 1,16 millones de euros, más del 80% del total comarcal. Entre los municipios más castigados por la dana, Catarroja recibe 95.500 euros para ocho centros y Paiporta 94.000 para siete, mientras que Sedaví cuenta con 29.000 euros repartidos entre cuatro centros.
En el resto de la provincia, si se baja al detalle municipal, València vuelve a marcar una gran distancia con el resto: la capital recibe 1,599 millones de euros para 150 centros educativos, más de seis veces la cantidad asignada a Torrent, segundo municipio de la provincia con 250.500 euros. A continuación aparecen Sagunt, con 186.000 euros; Gandia, con 179.000; Paterna, con 170.500; Ontinyent, con 156.500; Alzira, con 148.500; Xàtiva, con 143.500; Mislata, con 135.000; y Aldaia, con 121.000.
En conjunto, estos diez municipios suman 2,99 millones de euros y concentran algo más del 41% de los 7,2 millones repartidos en toda la provincia. El peso del área metropolitana vuelve a ser especialmente visible: solo València, Torrent, Paterna, Mislata y Aldaia acumulan alrededor de 2,28 millones, casi un tercio de toda la financiación provincial.
Castellón: la Plana Alta, Baixa y el Baix Maestrat
En la provincia de Castellón, donde se han repartido 2,2 millones de euros, la financiación está todavía más concentrada territorialmente. La Plana Alta encabeza el reparto con 890.500 euros destinados a 87 centros, seguida de la Plana Baixa, con 713.500 euros para 75, y el Baix Maestrat, con 327.500 euros para 32. Solo estas tres comarcas acumulan 1,93 millones de euros, el 87,5% de todo el presupuesto provincial. A mucha distancia quedan el Alto Palancia, l’Alcalatén, el Alt Maestrat, Els Ports y el Alto Mijares, que se reparten conjuntamente poco más del 12% restante.
Municipio
Fondos
Centros beneficiados
Castelló de la Plana
609.500 €
59
Vila-real
184.500 €
16
La Vall d'Uixó
163.500 €
18
Vinaròs
117.500 €
10
Benicarló
115.500 €
10
Almassora
103.500 €
9
Borriana
101.500 €
10
Onda
90.500 €
8
Nules
56.500 €
7
Segorbe
55.500 €
5
Por municipios, Castelló de la Plana vuelve a concentrar buena parte de la inversión provincial, con 609.500 euros repartidos entre 59 centros educativos, más de una cuarta parte —el 27,6%— de todos los fondos destinados a la provincia. A bastante distancia aparecen Vila-real, con 184.500 euros; la Vall d’Uixó, con 163.500; Vinaròs, con 117.500; Benicarló, con 115.500; y Almassora, con 103.500. Completan los diez primeros puestos Borriana, con 101.500 euros; Onda, con 90.500; Nules, con 56.500; y Segorbe, con 55.500. En conjunto, estos diez municipios acumulan 1,598 millones de euros, el 72,4% de los 2,2 millones repartidos en toda la provincia de Castellón.
Alicante centro y sur
En la provincia de Alicante, que recibe 6,22 millones de euros, el reparto se vuelca especialmente hacia el centro y el sur. L’Alacantí, la comarca donde está la capital provincial, encabeza la lista con 1,435 millones para 131 centros, seguido del Baix Vinalopó, con 1,121 millones para 96, y la Vega Baja, con 1,101 millones para 94. Solo estas tres comarcas concentran 3,66 millones de euros, casi el 59% de todo el presupuesto provincial. Si se suman además el Vinalopó Mitjà, con 651.500 euros, y el Alt Vinalopó, con 198.000, el eje que va desde l’Alacantí hasta el extremo sur y el interior del Vinalopó reúne más de 4,5 millones, alrededor del 72% de todos los fondos destinados a Alicante.
A continuación aparecen la Marina Baixa, con 663.500 euros; la Marina Alta, con 637.000; l’Alcoià, con 321.000; y el Comtat, con 96.500. El reparto refuerza así el peso del sur alicantino en el mapa de la climatización, precisamente una de las zonas de la Comunitat más expuestas a las altas temperaturas.
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Municipio
Fondos
Centros beneficiados
Alacant
922.000 €
87
Elx
857.000 €
71
Orihuela
289.500 €
29
Torrevieja
289.000 €
21
Sant Vicent del Raspeig
265.000 €
20
Benidorm
251.000 €
21
Elda
240.000 €
20
Dénia
186.500 €
16
Alcoi
157.500 €
12
Crevillent
148.500 €
13
Por municipios, Alicante y Elche concentran una parte muy importante de la inversión provincial. Alicante encabeza el reparto con 922.000 euros, seguida de Elche, con 857.000 si se incluyen sus distritos y pedanías -796.500 euros si se cuenta únicamente el núcleo urbano-. A bastante distancia aparecen Orihuela, con 289.500 euros; Torrevieja, con 289.000; Sant Vicent del Raspeig, con 265.000; Benidorm, con 251.000; Elda, con 240.000; Dénia, con 186.500; Alcoi, con 157.500; y Crevillent, con 148.500. Solo Alicante y Elche suman alrededor de 1,78 millones de euros, casi tres de cada diez euros destinados a toda la provincia, mientras que buena parte del resto de los municipios que encabezan el ranking se sitúan precisamente en el sur y el centro-sur alicantino.