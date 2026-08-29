Vecinos del Saler: "Los cañones solo protegen las urbanizaciones, no el pueblo"

Los vecinos del Saler lamentan el "abandono institucional" que sufren quiene residen en el Saler "pueblo" y no en las urbanizaciones del parque natural. Y como ejemplo, citan los cañones instalados para humedecer la vegetación y bajar la temperatura del entorno con el objetivo de crear una barrera contra las llamas.

Y es que los ocho cañones, integrados en un sistema que permite monitorizar el riesgo en tiempo real y detectar cualquier incendio, están instalados junto a las urbanizaciones. "Solo protegen las urbanizaciones, no hay ninguno instalado para quienes residimos en el pueblo y para proteger las dotaciones y servicios que tenemos", explican fuentes vecinales.

Una versión que difiere de la defendida por la alcaldesa de València, Maria José Catalá, que defiende el trabajo del ayuntamiento. "Durante esta legislatura instalamos los primeros 11 cañones que han estado refrescando El Saler durante todo el verano. Es un territorio bastante conocido para los bomberos de Valencia y el incendio hubiera podido ser demoledor para el parque natural de la Devesa", ha asegurado la alcaldesa.

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También ha querido resaltar la labor realizada por el ayuntamiento, que ha procesado en el parque "un trabajo de poda importante en muchas de las zonas" con la intención de garantizar la seguridad de los vecinos, y el plan a futuro con la devesa, que pasa por instalar cuarenta cañones de agua como los once que ya se encuentran instalados y que estuvieron activos desde primera hora de la mañana del jueves 27 para evitar desgracias como la vivida.