El Consell dejó por ejecutar 902 de los 1.277 millones fondos europeos MRR en 2025

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el fondo principal europeo puesto en marcha por Bruselas tras la pandemia del covid 19, avanza a paso lento en la Comunitat Valenciana. Al menos hasta finales del pasado año.

El Consell cerró el ejercicio 2025 con 375 millones de obligaciones reconocidas sobre un total de 1.277 millones incluidos en los presupuestos. Eso se traduce en un nivel de ejecución del 29,4%, dejando 902 millones por ejecutar.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria de la Generalitat al PSPV en las Corts a la que ha tenido acceso este diario. El pago efectivo se sitúa en el 20,3 %, unos 260 millones de euros, según la ejecución presupuestaria de 2025.

Por consellerias, las mayores cantidades desplegadas se sitúan en las materias sociales, como Educación (94,2 millones), Servicios Sociales (88 millones ejecutados) o Medio Ambiente e Infraestructuras (93 millones), aunque el porcentaje de ejecución sobre los fondos disponibles es bajo, solo Educación supera el 50 %. Sanidad presenta un 23% de ejecución.

Si se analizan materias como la vivienda, apenas se habrían ejecutado 23 millones de los 350 disponibles en el presupuesto en 2025. Del componente de vivienda social en alquiler, con un crédito de 94 millones, aparecen como obligaciones reconocidas solo 5,5; y de rehabilitación, apenas 17,5 de los 256 disponibles.

Además, hay un importante número de medidas que se han quedado a cero en cuanto al pago real. Se trata de planes de autoconsumo renovables que disponían de estos fondos MRR, con 27,5 millones de dotación, siempre según los datos del PSPV. También había casi 16 millones para accesibilidad de personas con discapacidad que quedaron a cero.

“Estamos viendo niveles de ejecución mínimos mientras corremos el riesgo real de perder miles de millones de euros que deberían estar ya transformando la vida de la ciudadanía valenciana. Resulta preocupante que, de tanto acercarse a Vox, el Partido Popular haya asumido su visión antieuropeísta. Los fondos europeos no son solo una cuestión contable: son una herramienta fundamental para modernizar nuestra economía, reforzar los servicios públicos y garantizar cohesión social”, señala la diputada Cristina Martínez, a cargo de los asuntos europeos en el PSPV.

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Y añade: “La Comunitat Valenciana no puede permitirse un gobierno incapaz de aprovechar una oportunidad histórica como la que representan los fondos europeos. Una vez más, la mala gestión del PP acaba condicionando el avance y la mejora de nuestra sociedad”. Este mecanismo europeo tiene un plazo límite fijado en el 31 de agosto de 2026. Ahí se tienen que haber acreditado los objetivos del plan. Y es que este instrumento financiero no se basa en la justificación del gasto, sino de los resultados, lo que conlleva un importante esfuerzo de acreditación documental.