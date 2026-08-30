Sucesos
Llega una patera a Santa Pola con cerca de diez migrantes, entre ellos menores
El desembarco se ha producido esta mañana alrededor de las 12.45 y siete de ellos ya permanecen bajo custodia de la Policía Local
María González
Alrededor de las 12:45 horas, una pequeña embarcación llegó a gran velocidad a la playa de Santa Pola del Este con entre ocho y diez migrantes a bordo, quienes viajaban de pie antes de encallar en la costa. Según testigos presenciales, los tripulantes saltaron rápidamente a la arena y emprendieron la huida por el paseo marítimo en dirección a la playa del Varadero. El suceso sorprendió a unos 30 bañistas que se encontraban en la zona, caracterizada por ser un tramo costero poco concurrido durante la temporada de verano.
Tras el desembarco, la Policía Local y la Guardia Civil iniciaron de inmediato un dispositivo de búsqueda y persecución por los alrededores del municipio. Como resultado de este operativo, la Policía Local ha logrado interceptar, al menos, a siete de los ocupantes de la patera, según ha comunicado la propia institución a este diario. Fuentes del cuerpo policial municipal confirmaron que entre el grupo de detenidos se halla al menos un menor de edad.
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Fuente: Información
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