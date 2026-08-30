PP y PSOE, dos relatos frente al fuego: ¿Pirómanos o cambio climático?

La Comunitat Valenciana y toda España han vuelto a sufrir un verano marcado por el fuego. Los incendios de la Vall d’Uixó, la Calderona, el más reciente del Saler o los de Ávila (el más grande de la historia del país), Huelva o Madrid, por citar sólo algunos ejemplos, han vuelto a disparar la superficie quemada en lo que va de año, que roza las 300.000 hectáreas y triplica la que ardió de media en la última década.

Son tragedias que despiertan gran interés mediático por su impacto cada vez más directo en la población y en el medio natural. Desde los puestos de mando desde los que se coordinan estas emergencias, convertidos de un tiempo a esta parte también en una pasarela de políticos en muchas ocasiones luciendo chalecos de algún cuerpo de extinción de su competencia, se suceden las declaraciones. Recursos desplegados, hectáreas quemadas, consejos a la ciudadanía, previsiones de evolución del fuego y de la meteorología…

Todos estos datos, sin carga ideológica, se repiten en los discursos independientemente del color político del dirigente que los pronuncia durante esos momentos con la emergencia activa, en los que se evita el choque institucional directo. Los argumentarios también coinciden a la hora de destacar la importancia de la prevención, aunque con discrepancias en el cómo y reproches sobre lo hecho por la administración contraria.

Pero si se analizan sus relatos más al detalle se pueden apreciar dos líneas argumentales diferenciadas. Mientras los líderes de la izquierda se centran en alertar sobre los efectos del cambio climático en este tipo de eventos y en la necesidad de adaptarse a la nueva realidad que los alimenta, en la derecha se elude este tema y pone el acento en endurecer las penas contra las personas que en ocasiones están detrás de los incendios. Estas pueden alcanzar los 20 años de cárcel si se pone en riesgo vidas humanas, aunque la complejidad suele estribar en la identificación de los autores y en probar su intencionalidad.

Dos enemigos distintos a izquierda y derecha

El último fuego en El Saler ha dado ejemplos de esta dualidad de relatos entre PP y PSOE. En realidad se puede extender a los bloques ideológicos, pero estos dos grandes partidos son los que copan las instituciones en la C. Valenciana y por tanto, quienes tienen la mayor exposición pública al estar representados en los órganos de dirección de la emergencia. La dinámica también se replica a escala nacional, con Moncloa pidiendo un pacto integral y el PP enmendándolo y pidiendo que incluya también un "registro de pirómanos".

Este mismo viernes, la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, que previamente ya había confirmado que el incendio de la Devesa fue provocado, abrió el foco y orientó su discurso a alertar sobre la nueva realidad climática, a la que volvió a atribuir los fuegos de este verano en la C. Valenciana, y en reclamar ese pacto de Estado en materia forestal que el presidente Pedro Sánchez viene pidiendo sin éxito al PP casi todo el verano.

Pedro Sánchez y Pérez Llorca, tras una visita a la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó. / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

Bernabé, como también ha venido haciendo Diana Morant en sus apariciones en los centros de mando, recordó que el mes de julio ha sido el “más caluroso desde que hay registros en la historia de la ciudad de València”, al igual que la primera quincena de agosto, y lo relacionó con sus efectos en los bosques: “Eso supone que las condiciones climatológicas son altamente adversas para los incendios y por lo tanto las consecuencias del cambio climático suponen, sin duda alguna, que nos veamos en unas circunstancias como las que estamos viviendo, en las que este mes de agosto está siendo uno de los meses más complicados en cuanto a incendios en nuestra comunidad”, señaló.

"A por ellos"

Frente a esto, Catalá priorizó la vía punitivista, exhibiendo firmeza y prometiendo contundencia contra quien pueda estar detrás del incendio de la Devesa: “Llegaremos hasta las últimas consecuencias para depurar responsabilidades. Lo que no puede ser es que haya cierta sensación de impunidad como está pasando en el parque natural. Buscaremos a los responsables e iremos a por ellos”, enfatizó la alcaldesa. El blindaje decretado ahora en esta zona refuerza esa idea del control como antídoto.

La dureza de Catalá puede responder a la ola de incendios provocados que ha sufrido este enclave del Saler en los últimos tiempos, especialmente durante su mandato. Pero no es un verso suelto en el PP, que evita relacionar la mayor voracidad de los incendios con el cambio climático. El president Juanfran Pérez Llorca también se expresó en términos parecidos durante el incendio de la Vall d’Uixó, el de mayor extensión de la temporada en la C. Valenciana y que también tiene el factor humano como causa.

Durante la visita a la zona afectada de un Pedro Sánchez que volvió a ofrecer ese pacto de Estado frente a los incendios, el jefe del Consell reclamó elevar las penas para quien provoque un fuego y que “recaiga todo el peso de la ley sobre esa persona”. “Deberíamos abrir un debate para estudiar medidas mucho más duras contra aquellas personas que generan este tipo de atentados medioambientales, que cuestan mucho de reparar”, señaló.

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También Carlos Mazón, ante uno de los primeros incendios a los que se enfrentó tras llegar a la Generalitat y tras dejar Emergencias en manos de Vox, proclamó ese “a por ellos” que ahora ha repetido Catalá. “Yo no estaría tranquilo porque vamos a ir a por ellos”, dijo en unas declaraciones que generaron mucho malestar entre los bomberos forestales, que entendieron que les estaba acusando de la autoría.