Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet

Un vehículo averiado está provocando importantes retenciones este domingo en la A-7, a la altura de Quart de Poblet, en sentido Castellón, en plena operación retorno de las vacaciones de verano. Las colas alcanzan ya los cinco kilómetros de tráfico denso, según informan fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Levante.

El incidente se ha producido en torno al kilómetro 337 de la autovía, donde el vehículo ha quedado detenido en el carril central. Como medida preventiva, se ha procedido también al corte del carril derecho para evitar que los vehículos circulen por ambos lados del vehículo averiado, lo que está afectando a la circulación en este importante eje viario.

Casi un millón de desplazamientos

Las retenciones se producen en una jornada especialmente complicada para las carreteras valencianas debido al regreso de miles de personas tras las vacaciones. El incidente está contribuyendo a dificultar la operación retorno, que concentra durante este fin de semana un elevado volumen de desplazamientos.

La Dirección General de Tráfico prevé que durante el fin de semana se produzcan cerca de un millón de desplazamientos por las carreteras de la Comunitat Valenciana, en un dispositivo marcado por el regreso escalonado de los ciudadanos a sus lugares de residencia.

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Los servicios de tráfico trabajan para restablecer la normalidad en la zona y recomiendan extremar la precaución a los conductores que circulen por este tramo de la A-7 en sentido Barcelona.