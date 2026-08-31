Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato ValenciaTiempo en ValenciaAhogamiento ríosmatrimonio Culleralistas de espera Comunitat ValencianaVacaciones XeracoPaco Sarro
instagramlinkedin

Dos accidentes colapsan la operación retorno en Valencia que registra más de 24 kilómetros de retenciones

El siniestro, ocurrido a la altura de Paterna, complica la circulación en una de las principales vías de salida de València y deja ya más de 6 kilómetros de retenciones

Operación retorno en la carreteras valencianas

Operación retorno en la carreteras valencianas

Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

Termina el mes de agosto y, con él, llega la gran Operación Retorno del verano. Las carreteras valencianas afrontan este lunes una de las jornadas más complicadas del periodo vacacional y la elevada afluencia de vehículos ya empieza a hacerse notar en la red viaria. Según ha notificado la Dirección General de Tráfico (DGT), un accidente está provocando importantes problemas de circulación en la A-7 y deja ya más de 6 kilómteros de retenciones.

El accidente se ha producido a la altura de Paterna, en sentido Castellón, y afecta al carril izquierdo dificultando el paso de los vehículos y provocando largas colas en plena operación retorno.

Esta incendicencia se suma a otros puntos del area metropolitana de València que presentan problemas en la movilidad. La situación más complicada se encuentra en la V-31, con unos 10 kilómetros de tráfico lento, mientras que la V-30 acumula otros siete kilómetros de retenciones.

Por otra parte, un nuevo accidente en la A-3, a la altura de Requena y en dirección València, también está generando complicaciones y, a esta hora, registra dos kilometros de atasco. El siniestro ha obligado a cortar el carril derecho.

Noticias relacionadas

Las incidencias se produce en una jornada especialmente complicada en las carreteras valencianas, ya que este lunes concentra buena parte de los desplazamientos de regreso tras las vacaciones de verano. La DGT calcula que durante el pasado fin de semana y hoy 31 de agosto se realizarán cerca de 908.160 desplazamientos en la Comunitat Valenciana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet
  2. Vecinos del Saler: 'Los cañones solo protegen las urbanizaciones, no el pueblo
  3. Los sindicatos de bomberos forestales denuncian su infrautilización en el incendio del Saler y el despligue de la UME: 'Es un disparate
  4. La Vuelta a España llega a Camp de Túria: carreteras cortadas, horarios y sitios prohibidos para aparcar
  5. València, la zona cero de la dana y el sur de Alicante concentran casi la mitad de fondos para climatizar las aulas
  6. Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos
  7. Plataforma Forestal Valenciana: 'La protección de ver y no tocar no está funcionando
  8. La espera para operarse hospital a hospital en la Comunitat Valenciana: de los 44 días en Elx-Crevillent a los 145 del General de Alicante

Dos accidentes colapsan la operación retorno en Valencia que registra más de 24 kilómetros de retenciones

Dos accidentes colapsan la operación retorno en Valencia que registra más de 24 kilómetros de retenciones

Rita Barberá vuelve al foco mediático

Rita Barberá vuelve al foco mediático

Morant reivindica con un posible recurso a la "policía educativa" del Consell su utilidad en el Gobierno

Morant reivindica con un posible recurso a la "policía educativa" del Consell su utilidad en el Gobierno

Baldoví aviva un pacto de Compromís con el resto de la izquierda alternativa

Baldoví aviva un pacto de Compromís con el resto de la izquierda alternativa

El Hospital General de València supera el medio centenar de craneotomías en paciente despierto

El Hospital General de València supera el medio centenar de craneotomías en paciente despierto

CSIF denuncia la presencia de roedores e insectos en el futuro Centro de Atención Urgente de Valencia

Vandalizan con sangre la sede de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en València

Vandalizan con sangre la sede de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en València

Baldoví aviva un pacte de Compromís amb la resta de l’esquerra alternativa

Baldoví aviva un pacte de Compromís amb la resta de l’esquerra alternativa
Tracking Pixel Contents