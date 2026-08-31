Dos accidentes colapsan la operación retorno en Valencia que registra más de 24 kilómetros de retenciones
El siniestro, ocurrido a la altura de Paterna, complica la circulación en una de las principales vías de salida de València y deja ya más de 6 kilómetros de retenciones
Termina el mes de agosto y, con él, llega la gran Operación Retorno del verano. Las carreteras valencianas afrontan este lunes una de las jornadas más complicadas del periodo vacacional y la elevada afluencia de vehículos ya empieza a hacerse notar en la red viaria. Según ha notificado la Dirección General de Tráfico (DGT), un accidente está provocando importantes problemas de circulación en la A-7 y deja ya más de 6 kilómteros de retenciones.
El accidente se ha producido a la altura de Paterna, en sentido Castellón, y afecta al carril izquierdo dificultando el paso de los vehículos y provocando largas colas en plena operación retorno.
Esta incendicencia se suma a otros puntos del area metropolitana de València que presentan problemas en la movilidad. La situación más complicada se encuentra en la V-31, con unos 10 kilómetros de tráfico lento, mientras que la V-30 acumula otros siete kilómetros de retenciones.
Por otra parte, un nuevo accidente en la A-3, a la altura de Requena y en dirección València, también está generando complicaciones y, a esta hora, registra dos kilometros de atasco. El siniestro ha obligado a cortar el carril derecho.
Las incidencias se produce en una jornada especialmente complicada en las carreteras valencianas, ya que este lunes concentra buena parte de los desplazamientos de regreso tras las vacaciones de verano. La DGT calcula que durante el pasado fin de semana y hoy 31 de agosto se realizarán cerca de 908.160 desplazamientos en la Comunitat Valenciana.
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