Baldoví aviva un pacto de Compromís con el resto de la izquierda alternativa

Donde hasta ahora habían conjunciones adversativas, un "pero", un "habrá que ver" o advertencias de la primacía de Compromís sobre el resto de potenciales socios, este lunes, en el inicio de curso, Joan Baldoví, síndic de los valencianistas y favorito para ser el futuro cabeza de cartel de la coalición, ha abierto de par en par las puertas a una confluencia con el resto de partidos de la izquierda de cara a "optimizar y maximizar todos los votos para el cambio".

Baldoví ha apelado a "acelerar" un "acuerdo que satisfaga" para que haya "solo cuatro papeletas". "El panorama es a cuatro", ha incidido llamando a esa unión de las izquierdas, donde además de Compromís aparecen Esquerra Unida, Podem, Sumar o Esquerra Republicana en pos de lograr "optimizar y maximizar" los votos. O lo que es lo mismo: que no ocurra como en mayo de 2023 cuando Unides Podem, formada por EU y Podem, se quedó fuera de las Corts dejando sin representación más de 80.000 papeletas progresistas.

Las palabras de Baldoví son un primer termómetro dentro del nuevo curso político para los valencianistas y la candidatura que se habrá de conformar para las elecciones autonómicas. Y esta primera intervención muestra un calentamiento de esa vía que defienden con ahínco desde Iniciativa, una de las patas de la coalición, y ante la que Més, el partido de Baldoví y el alma más nacionalista, ha mostrado más reticencias, aunque sin rechazarla de plano.

De hecho, frente a anteriores referencias donde el propio síndic, una de las principales voces del antiguo Bloc, había llamamientos a que Compromís ejerciera de "pal de paller", una especie de "casa común" del resto de formaciones, en esta ocasión ha hablado de buscar ese pacto y ha dado por hecho que el panorama es "a cuatro": PP, PSPV, Vox y la papeleta que salga de la izquierda alternativa por la que Baldoví ya llama para "maximizar y optimizar" votos.

La ejecutiva de Mes, presidida por Amparo Piquer y Joan Baldoví, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Las declaraciones de Baldoví son el pistoletazo al aire del proceso interno que ha de encarar la coalición para sellar cómo se van a presentar a las autonómicas donde esperan "liderar la alternativa". Fuentes de la coalición aseguran que en las próximas semanas de deberán acelerar los procesos, incluido la elección del candidato para la que se espera que Baldoví sea el único que se presente a una hipotéticas primarias. Su apertura de puertas a la confluencia engrasa la maquinaria y acerca posturas con Iniciativa, aunque aún quedan muchos flecos por trenzar.

Inconstitucionalidad

Pero más allá del asunto electoral, el inicio de curso de Compromís ha tenido un punto judicial. Así, si lo último que sucedió en las Corts el curso pasado, a finales de julio, fue la aprobación de la ley de Medidas Fiscales, la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat, mes y poco después, la primera acción que plantean los valencianistas en sede parlamentaria es anunciar un recurso de inconstitucionalidad sobre esta norma, vía Defensor del Pueblo.

En este sentido, Baldoví ha señalado tres puntos de esa ley como los que consideran que traspasan el marco legal estatal: el impulso de lo que ha llamado "policía educativa" sobre la actuación de la Inspección sobre el profesorado de cara a evitar supuestos "adoctrinamientos ideológicos", la "desprotección de la infancia" sobre las referencias de la devolución de menores migrantes no acompañados y el "ataque de los derechos LGTBI".

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Según ha explicado, los valencianistas elevarán una queja de lo que consideran un "ataque a los derechos de los valencianos" al Defensor del Pueblo que será el encargado, en caso de que así lo considere, de remitir un recurso de inconstitucionalidad. Este es el camino que tomó el año pasado la coalición con la reforma de la ley LGTBI impulsada también vía ley de Acompañamiento donde, entre otras medidas, levantaba la prohibición de las terapias de conversión, un recurso que el Constitucional admitió a trámite, pero que sigue sin resolver.