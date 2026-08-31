CSIF denuncia la presencia de roedores e insectos en el futuro Centro de Atención Urgente de Valencia

La problemática de las ratas y las cucarachas en el centro de València continúa dentro de los centros sanitarios. El sindicato CSIF ha alertado de la presencia de roedores e insectos en el punto de atención sanitaria (PAS) de la Avenida del Cid, en Valencia, una situación que se ha agravado con las obras para su reconversión en centro de atención urgente (CAU). La central sindical ha advertido que a ese problema se suman otros, como el hacinamiento y la falta de personal, que perjudican la atención al usuario.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido por escrito a la dirección del departamento de salud Valencia-Hospital General que intervenga en un contexto en el que “tanto usuarios como profesionales conviven con la presencia de roedores e insectos, que se ha agravado con las obras de reforma”. En su escrito CSIF señala que “si bien se ha producido una desratización reciente, la plaga de cucarachas persiste” en un punto sanitario que puede llegar a atender a 200 pacientes diarios. El sindicato, que considera “intolerable y degradante esta situación que constituye un riesgo evidente para la salud pública”, ha exigido a Conselleria un “control integral y continuado de plagas”.

Malas condiciones para el personal

A las cuestiones que presentan la presencia de ratas y cucharachas se suma la gestión de las condiciones del personal, especialmente en las zonas de descanso. El "hacinamiento en el área de descanso", que apenas dispone de once metros cuadrados, obliga a los trabajadores a pernoctar de forma precaria, utilizando un colchón que se encuentra directamente sobre el suelo. Además, el centro también presenta una notable falta de taquillas o sábanas a disposición de los trabajadores.

La central sindical subraya la importancia de refuerzo de personal. En concreto reclama “la necesidad imperativa de reforzar la plantilla de personal TCAE para responder a los requerimientos asistenciales diarios y de sumar otro profesional de enfermería más durante los turnos de noche”, ya que en caso de que uno de los profesionales de enfermería tenga la necesidad de salir a atender un paciente en casos de urgencia vital, el profesioal que se quede en el centro deberá "abandonar la vigilancia de los pacientes en observación o interrumpir las curas" con la finalidad de realizar su trabajo correctamente.

PAS de la Avenida del Cid, centro por el que CSIF ha puesto la queja / CSIF

CSIF ha lanzado, en el documento remitido a Conselleria ante los problemas que sufren profesionales y usuarios del futuro CAU de la Avenida del Cid de Valencia, una batería de propuestas. Además de control integral y continuado de plagas, de adecuación del área de descanso y vestuarios y de dotación de lencería o de incremento de plantilla orgánica, pide optimización arquitectónica del almacén sanitario y de la sala de observación, de los espacios de gestión o aclaración de protocolos de manutención.

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Según ha recalcado el propio sindicato, la gran urgencia y el querer evitar "que las deficiencias del proyecto se vuelvan definitivas" han sido los motivos para solicitar a la dirección de Atención Primaria del departamento de salud Valencia-Hospital General la emisión de una respuesta por escrito o la convocatoria de una reunión en la que se aborden las distintas peticiones antes de que finalicen las obras de la reforma