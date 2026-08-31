Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos

Dos víctimas mortales han hecho de este domingo una jornada negra en los ríos valencianos. La primera de ellas en Ontinyent, sobre la una y cuarto de la tarde, y la segunda tambien por la tarde a la altura de Sueca.

En el primer caso se trata de un hombre de 35 años que fallecía este domingo al sufrir un fuerte golpe en la cabeza contra una roca en el paraje del Pou Clar, en Ontinyent. Así lo confirmaba el propio ayuntamiento en un comunicado publicado a través de sus redes sociales en el que detallaba que en el momento del accidente la víctima estaba acompañada de su familia.

El suceso ocurría sobre las 13.12 horas de este domingo, cuando la víctima, de nacionalidad colombiana y residente en Alicante, se encontraba con su familia disfrutando de una jornada en el paraje natural. Por causas que no han trascendido, el joven quedaba inconciente tras golpearse en la cabeza.

Grave tramatismo craneal

Tras recibir el aviso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizaba una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), un Soporte Vital Básico (SVB) y el helicóptero del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) del Consorcio Provincial de Bomberos de València, con personal sanitario a bordo.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos movilizaba al operativo de rescate formado por el GERA, el helicóptero V-990 del Consorcio con médico, dos dotaciones del parque de Ontinyent y un sargento del parque de Alzira. Los efectivos intervenían en el rescate del hombre, que había sufrido una caída en la zona de baño del paraje natural.

Tras ello, los servicios médicos le practicaron maniobras de reanimación al herido, que presentaba un grave traumatismo craneal tras el impacto. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El Ayuntamiento de Ontinyent trasladaba sus condolencias a la familia y conocidos de la víctima “en estos momentos especialmente dolorosos”. Asimismo, recordaba la importancia de “extremar” las precauciones en el Pou Clar “y respetar en todo momento las indicaciones y normas de uso del paraje”, un espacio natural con zonas de roca y desniveles donde, especialmente en las áreas de baño, se debe actuar “con prudencia y evitar conductas que puedan comportar riesgos”.

Se trata de la segunda víctima mortal registrada en poco más de 24 horas en la Comunitat Valenciana por estas circunstancias. Tal y como informó Levante-EMV, un hombre de 70 años fallecía este sábado en la playa del Trampolí de Dénia tras golpearse la cabeza contra una roca al tirarse al agua desde un trampolín.

Un cadáver flotando

El segundo caso refiere a un hombre, aparentemente de avanzada edad, que era encontrado muerto este domingo en el cauce del río Xúquer, a su paso por Sueca, concretamente en la zona de Vilella.

El cadáver fue localizado por un ciclista que circulaba por las inmediaciones, quien dio aviso a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Sueca y de la Guardia Civil, que acordonaron la zona y se hicieron cargo de las primeras diligencias.

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Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido y tampoco han trascendido las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte.